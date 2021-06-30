Губернатор Забайкальского края рассказал, решения каких вопросов он ждёт от «Прямой линии»

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Александр Михайлович, добрый день. Сегодня на «Прямой линии» президента один из главных вопросов будет – пандемия, борьба с коронавирусом. Забайкальский край, Чита, по сути, первыми столкнулись с этой бедой. Как у вас сейчас дела? Чего вы ждете от «Прямой линии” президента в этом плане?

- Ну, во-первых, вы совершенно правы, мы первыми столкнулись с короной... И сейчас у нас очень напряженно.

В первую очередь, потому, что уровень заболеваемости идет на уровне второго пика второй волны.

Забайкальский край все время был в лидерах вакцинации. Но мы постоянно сталкивались с нехваткой вакцины. При этом Роспотребнадзор нам предписал вакцинировать 120 тысяч людей обязательных категорий - срочно, по ряду профессий, где должна быть достигнута определенная доля вакцинации. Но у нас нет сейчас 120 тысяч доз вакцины. И мы понимаем, что она в ближайшее время в таком объеме не поступит. Это первый вопрос, который нас интересует.

И второй. Возникает необходимость введения локдауна, потери несет бизнес. В прошлом году была оказана помощь, может быть, и в этом тоже будет какая-то поддержка предприятиям, предпринимателям и трудовым коллективам. Там, где особенно снижаются снова обороты, теряются рабочие места.

И ещё очень важный вопрос - у нас широкомасштабный паводок, наводнение в 13 районах, им охвачены десятки населенных пунктов, 1900 человек признаны пострадавшими... К тому же 400 километров дорог смыто, повреждены мосты, уже почти 40 мостов пришли в негодность.

Мы хотели бы, чтобы как можно быстрее федеральный центр нам оказал помощь. Со своей стороны, мы все подсчеты сделали, в ближайшее время обратимся к председателю правительства.

- У вас же с пандемией борются те же самые врачи ваших медицинских учреждений, которые столкнулись тогда впервые, когда гражданин Китая у вас оказался на излечении. Тогда победили. Сейчас что говорят врачи, жители Забайкалья по поводу сложившейся ситуации?

- Во-первых, медицина, по существу, второй год работает с удвоенной, со значительной нагрузкой. Потому что вынуждены выводить часть коек, предназначенных для других назначений, - под коронавирусных больных. А в это время нагрузка и по плановой, и, самое главное, – по экстренной помощи падает на других врачей. Им приходится работать по сдвоенному графику. И так они перерабатывали раньше, а сейчас – еще больше.

При этом, если федеральный центр нам помогает по выплатам для врачей, которые занимаются коронавирусными больными, то такой помощи сам край оказать не может докторам, которые под двойной нагрузкой сейчас работают. И Москва, по-моему, таких решений пока не приняла. Конечно, мы надеемся, что, может быть, на федеральном уровне будет принято такое решение, чтобы были соответствующие доплаты медицинским учреждениям и врачам, которые работают с повышенной нагрузкой.

- Какие у вас прогнозы по всем этим бедам?

- Нужно… самим успешно работать. Надеемся, что президент проинформирован, и в центре примут решения, которые будут направлены на урегулирование этих вопросов.

- Вы ожидаете сегодня получить какие-то ответы от президента?

- Сегодня же «Прямая линия». Это же интерактив. Поэтому, мы надеемся, - то ли президент об этом скажет, то ли, может быть, кто-то успеет ему задать вопрос, и это попадет, если еще не попало, в зону внимания главы государства.

- Спасибо. И - удачи!