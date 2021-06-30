Валентина Терешкова: Мы победим пандемию и отрезвим тех, кто точит зубы на нашу страну

Валентина Терешкова на заседании Госдумы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Алло! Валентина Владимировна! У нас же «Прямая линия» сегодня. Хотел узнать, вы лично чего ждете от общения президента с народом? Надежды, каких-то ободряющих слов для России?

- Я думаю, Саша, что, прежде всего, сегодня мы должны сказать спасибо Владимиру Владимировичу. А я - особенно, потому что мой Ярославль, и Рыбинск, и в целом ярославский край, с помощью Президента России решает очень важные, трудные задачи, которые мы не могли решить раньше.

- А если конкретно?

- Допустим, ремонт моста через Волгу в Рыбинске. Берегоукрепление Волги. Вообще - то, что мы отстояли Волгу, и она сейчас, как и была раньше – стала великой русской рекой, это тоже с помощью Владимира Путина. Поэтому, я искренне желаю ему крепкого здоровья, успехов. И пусть он знает, что в нашей стране очень много людей, кто его горячо поддерживает.

- Какие сейчас у избирателей Ярославской области главные вопросы?

- Я думаю, что вопросы все-таки - и по жилью, и по здравоохранению.

Конечно, пандемия, внесла много сложностей. С другой стороны, все-таки, благодаря тому, что ситуация под контролем у главы государства, мы - еще пока не до конца, - но все-таки очень многие вопросы решили.

Я ему благодарна за матерей, за женщин, которые имеют детей и которых он все время поддерживает. Благодаря Владимиру Владимировичу, все-таки сделано очень много для многодетных семей, для ребят, которые в школу скоро будут собираться.

И ещё я президенту благодарна за решение вопросов увеличения денежного довольствия летчикам-космонавтам. Потому что - и подготовка, и сам полет отнимают много здоровья. Я ему благодарна за все это.

- Пандемию мы победим?

- Обязательно победим! Ну что ты, с таким президентом мы не только пандемию победим, но и отрезвим всех, кто точит зубы на нашу страну.

- Спасибо вам огромное!

- Саша, звони, не пропадай.

- Удачи!