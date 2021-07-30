В Одноклассниках появился сервис конвертации текста для людей с дислексией

Одноклассники стали первой социальной сетью, которая поможет читать и лучше воспринимать тексты людям с дислексией

В ОК появилось мини-приложение ProstoSlovo, разработанное специально для людей с особенностями восприятия текста. Сервис работает в десктопной версии ОК и скоро станет доступен в мобильных приложениях соцсети на iOS и Android.

Дислексия — одна из распространенных проблем обучения детей, которая проявляется специфическим расстройством чтения и письма. Людям с этой особенностью восприятия тяжело учиться. ОК важно предоставлять всем пользователям равные возможности, поэтому социальная сеть поддерживает тех, кто сталкивается с подобными проблемами.

Приложение ProstoSlovo позволяет конвертировать любой текст в кириллическую версию специального шрифта «Антидислексия», латинскую версию которого изобрел Кристиан Боэр, дизайнер с дислексией. После конвертации текст можно отформатировать — это облегчит его восприятие. Пользователи могут изменить: цвет букв и цвет фона, увеличенные расстояния между буквами, словам и строчками, фиксированные расстояние между словам и несколько других характеристик. Правильно подобранная комбинация цветов может значительно улучшить читабельность.

Сервис ProstoSlovo будет в первую очередь полезен пользователям с оптической дислексией — проблемой распознавания букв и слов. Его создатели замечают, что примерно в 75% случаев людям легче воспринимать тексты с помощью приложения. Кроме этого, шрифт «Антидислексия» легче читается детьми с СДВГ и проблемами умственного и психического развития.

Чтобы воспользоваться приложением и шрифтом «Антидислексия», надо ввести нужный текст в поле. Также пользователь может сохранить получившийся файл на свой компьютер в формате PDF и распечатать его в нескольких вариантах форматирования. Это поможет подобрать оптимальные настройки для следующих текстов.

Приложение разработала международная команда волонтеров: Светлана Скангале — руководитель проекта из Латвии, Алекс Минц — дизайнер из Канады, Филипп Прус — Senior FullStack Developer из Израиля и Татьяна Воробьева — автор версии приложения ОК из Беларуси. Волонтеры познакомились в Mesto – сообществе предпринимателей, где люди помогают друг другу создавать полезные компании и продукты.

Светлана Скангале, руководитель проекта

Сейчас готов самый базовый набор функций приложения, но мы планируем развивать наше приложение дальше. ProstoSlovo пока существует как веб-сервис, скоро у него появятся версии для мобильных устройств. Мы дополним приложение функцией оптического распознавания символов (OCR), чтобы можно было сканировать и конвертировать обычный текст в наш шрифт.

Первые версии приложения протестированы специалистами и родителями детей с дислексией, а по результатам их тестов в дизайн шрифта были внесены коррективы. Идею адаптации и эскизы букв кириллической версии специального шрифта сделал Александром Минц, график-дизайнер. Полностью рабочую версию шрифта разработал специалист по шрифтам Николай Недашковский.

Mail.ru Group не первый год поддерживает день осведомлённости о дислексии. Компания совместно с Ассоциацией родителей и детей с дислексией провела образовательные активности в соцсетях: Одноклассники переставили буквы в логотипе и оформили анонимную страницу так, как её мог бы увидеть человек с дислексией.