Казахстану удалось построить эффективное современное государство

Фото с сайта www.akorda.kz

27 июня в Республике Казахстан высадился десант российских сенаторов во главе с председателем верхней палаты Валентиной Матвиенко. Состав делегации был весьма представительным, среди гостей Казахстана – сопредседатель российской части Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации и Сенатом Парламента Республики Казахстан Андрей Яцкин, заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, глава комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев, председатель комитета по международным делам Григорий Карасин, член комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин и другие сенаторы.

В ходе двухдневного визита российские делегаты встретились c Первым Президентом Республик Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, с действующим президентом Касым-Жомартом Токаевым, главой Сената республики Мауленом Ашимбаевым, председателем нижней палаты Парламента РК Нурланом Нигматулиным , с коллегами-парламентариями.

Стоит отметить, что для Валентины Матвиенко визит в Казахстан стал первой зарубежной поездкой после начала пандемии Covid-19, выстроившей стены между странами и континентами.

В беседе с лидером Казахстана Валентина Матвиенко заметила, что перед поездкой она встретилась с Владимиром Путиным, который просил передать самые добрые пожелания Касыму-Жомарту Токаеву. «Он ещё раз подчеркнул, что высоко ценит ваши доверительные и открытые отношения, – сказала Матвиенко. – Подтвердил, что все достигнутые договорённости будут реализованы».

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что отношения дружбы и союзничества имеют первостепенное, приоритетное значение для Казахстана. Президент Казахстана отметил влияние политического курса президента Владимира Путина на укрепление позиций России на международной арене.

«Под сильным и авторитетным руководством Владимира Владимировича Путина Российская Федерация заявила о себе на международной арене как государство, с которым считаются все страны мира и без которого ни одна ключевая международная проблема не находит своего решения», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Валентина Матвиенко уверена: современная модель российско-казахстанских отношений доказала свою эффективность.

«В ходе встречи президент Казахстана дал высокую оценку уровню развития российско-казахстанских отношений, масштабов реализации инвестиционных проектов. Глава казахстанского государства сделал акцент на сотрудничество в таких перспективных сферах, как высокие технологии, инновации, цифровизация, искусственный интеллект», – сказала глава Совета Федерации.

Она напомнила, что между нашими странами подписано более 400 договоров и соглашений, благодаря чему «создана твёрдая правовая база межгосударственного сотрудничества, основанного на признании независимости, суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела друг друга».

Валентина Матвиенко отметила сохранение высокого уровня торгово-экономического сотрудничества двух стран, рост товарооборота в первом квартале нынешнего года. Председатель Совета Федерации позитивно оценивает перспективы инвестиционного сотрудничества и реализации многочисленных совместных проектов: «Нарастают объёмы взаимодействия наших приграничных территорий, межрегионального сотрудничества. У нас хорошие перспективы расширения взаимодействия в новых, современных отраслях, включая цифровые технологии и инновационные проекты, совместное освоение космоса, реализацию задач актуальной экологической повестки».

«Парламентская дипломатия играет всё большую роль»

В ходе встречи главы верхней палаты российского парламента и президента Казахстана стороны обсудили перспективы многопланового казахстанско-российского стратегического партнёрства и союзничества. Собеседники затронули актуальные вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, евразийской интеграции, а также совместные усилия двух стран по противодействию пандемии.

Касым-Жомарт Токаев особо отметил роль контактов законодательных органов в сближении Казахстана и России. «Считаю, что парламентская дипломатия играет всё большую роль в развитии межгосударственного сотрудничества, и это в полной мере касается сотрудничества между Казахстаном и Российской Федерацией, – сказал президент Казахстана. – Для нас отношения дружбы, союзничества имеют первостепенное, приоритетное значение».

Токаев также отметил, что под руководством Владимира Путина Россия заявила о себе на международной арене как государство, с которым считаются все страны мира, и без которого ни одна ключевая международная проблема не может быть решена.

На встрече с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым Валентина Матвиенко дала высокую оценку его вкладу в достижение нынешнего уровня двусторонних отношений, реализации его инициативы по созданию Евразийского экономического союза. «Вы лично стояли у истоков и современного Казахстана, и интеграционных процессов на постсоветском пространстве», – подчеркнула глава Совета Федерации России.

Матвиенко отметила, что в нынешнем году Казахстан отмечает 30-летие Независимости. По её мнению, Республика Казахстан сегодня является одним из самых эффективных государств на постсоветском пространстве с развитой рыночной экономикой, устойчивыми государственными институтами, демократической системой.

«Россия как друг и партнёр Казахстана искренне радуется успехам его развития», – сказала Валентина Матвиенко.

Фото с сайта www.akorda.kz

Незыблемые ценности

Тема 30-летия Независимости Казахстана звучала и в ходе переговоров главы российского Сената с председателем нижней палаты Парламента Республики Казахстан Нурланом Нигматулиным. Валентина Матвиенко считает, что благодаря Первому Президенту Нурсултану Назарбаеву, а также преемственности во внутренней и внешней политике, которую реализует президент Касым-Жомарт Токаев, Казахстану удалось построить эффективное современное государство. «Казахстан доказал всему миру свой авторитет», – заявила Валентина Матвиенко во время встречи.

Председатель Совета Федерации считает, что в основе отношений наших стран лежит многовековая дружба, взаимное признание независимости и территориальной целостности двух государств. При этом Валентина Матвиенко подчеркнула, что за 30 лет взаимодействия России и Казахстана выстроена одна из самых эффективных моделей взаимовыгодного и уважительного сотрудничества, которое охватывает все сферы жизни.

В свою очередь Нурлан Нигматулин отметил важность расширения партнёрских отношений с Россией, в том числе по линии Межпарламентской ассамблеи СНГ, Организации Договора о коллективной безопасности, ОБСЕ и Межпарламентского Союза.

Собеседники отметили солидарность и взаимную поддержку, проявленные двумя странами в драматической ситуации пандемии.

Вот как прокомментировала итоги визита спикера Совета Федерации России директор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве при МГУ им. М.В. Ломоносова (ИАЦ МГУ) Дарья Чижова:

«Важно отметить, что, несмотря на пандемию, интенсивность контактов между Россией и Казахстаном по-прежнему остается очень высокой, и это подтвердил визит делегации российских парламентариев во главе с Валентиной Матвиенко. Как сама Валентина Ивановна отметила в своём выступлении во время встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым, сейчас активно продолжается широкомасштабная работа по всем направлениям торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, по линии общественных организаций и крупного бизнеса», – говорит политолог Дарья Чижова.

«Мы благодарны за бережное отношение к русскому языку»

Валентина Матвиенко поблагодарила руководство Казахстана за поддержку развития в республике русского языка и культуры, о чём она заявила, встречаясь со своим коллегой, председателем Сената Мауленом Ашимбаевым.

Глава верхней палаты российского парламента предложила расширять школьные и академические обмены между странами, отметила необходимость ускорить согласование проекта межправительственного соглашения о функционировании филиалов вузов на территории двух стран. «Мы благодарны за бережное отношение и сохранение русского языка», – сказала Матвиенко.

В беседе с ней Маулен Ашимбаев подчеркнул, что в Казахстане русский является языком межнационального общения. На нём обучается более 40% казахстанской молодёжи, в школах работает более 20 тысяч учителей русского языка и литературы, при этом в школах с казахским языком обучения русский язык преподаётся с первого класса.

Глава казахстанского Сената поблагодарил руководство России за помощь в борьбе с пандемией коронавируса (напомним, что в Казахстане, в Караганде налажено производство российской вакцины Спутник V).

Стороны условились продолжать сотрудничество парламентов и личное общение на различных площадках. Валентина Матвиенко пригласила казахстанских парламентариев принять участие в 3-м Евразийском женском форуме, который пройдёт в октябре 2021 года в Санкт-Петербурге, а также в намеченной на 2022 год Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу с участием глав государств, парламентариев и лидеров мировых религий.

В нынешнем году Республика Казахстан председательствует в Евразийском экономическом союзе. Валентина Матвиенко высказала уверенность, что Казахстан как инициатор этого интеграционного объединения привнесёт в работу ЕАЭС много нового, будут сняты барьеры для углубления интеграции по конкретным направлениям.

В следующем году будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений России и Казахстана. «Мы подходим к этой дате с солидным багажом плодотворного многопланового сотрудничества», – заключила Валентина Матвиенко.