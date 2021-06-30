Путин о прямых линиях с губернаторами: Обратная связь всегда очень полезна

Президент отметил, что все должно работать в автоматическом режиме, но до этого еще далеко. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

30 июня 2021 Владимир Путин провел свою 18-ю прямую линию. Президента спросили, нельзя ли проводить президентские прямые линии чаще. Некоторые губернаторы уже сами перешли на такой формат общения с населением.

- Я думаю, это (прямая линия — Ред.) никому не помешает. Прямое общение важно не только потому, что люди могут задать главе государства вопросы. Важнее то, что происходит выборка наиболее актуальных проблем, волнующих граждан. Это важно, чтобы скорректировать свои действия в соцполитике, строительстве, других важных темах. Рекомендую коллегам прислушаться к гражданам, - посоветовал Путин.

Ведущая прямой линии заметила, что есть вопросы, которые не решаются без вмешательства президента или губернатора.

- Надо стремиться к тому, чтобы все работало в автоматическом режиме. Но до этого нам еще далеко. Обратная связь всегда очень полезна, - резюмировал президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прямая линия с Владимиром Путиным 30 июня 2021 года: онлайн-трансляция

Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии с президентом России (подробнее)

Куда деваются жалобы россиян, не попавшие в эфир «Прямой линии» Путина

Президенту присылают тысячи, даже миллионы обращений. В эфир попадают «везунчики», а что происходит с остальными? «КП» выяснила (подробнее)