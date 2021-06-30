Владимир Путин: «Требовать вакцинации от коронавируса никто не имеет право»

Президент ответил на вопросы о COVID-19 Фото: REUTERS

Во врем прямой линии президент ответил на целый ряд вопросов, касающихся вакцинации и пообещал, что скоро в стране будет налажена система реабилитации переболевших.

- Моя супруга имеет медотвод из-за давнего хронического заболевания. Но директор школы в которой она работает, требует принести бумагу о прививке до 15 июля. Это вообще законно? - спросил Путина Евгений Цветков из Москвы.

- Это не законно. Медотвод является официальной причиной не проходить вакцинацию. Директор просто не в курсе, видимо. Надеюсь, он нас услышит и сделает выводы, – ответил президент.

Вопросов о вакцинации и коронавирусе, как сообщили модераторы прямой линии, было больше всего. И Владимир Владимирович ответил на ряд из них, в том числе и про постковидную реабилитацию.

- Планировала получить вакцину, но в пунктах вакцинации я не получила от врачей ответ на вопрос, являются ли мои заболевания противопоказаниями. Где получить ответы на мои вопросы? – Екатерина, Москва.

- Катя, ответ очень простой и лежит на поверхности. Если у вас есть заболевания хронические, наверняка есть врач, который вас ведет. Вот он должен и ответит, вредна вам прививка или нет. В прививочных пунктах вам этого могут и не сказать, так как в этом случае речь идет о более узких специалистах.

- Скажите, как мы встретим новый учебный год за партой или дома? – Саша, 3-тий класс.

- Не могу тебе ответить, пока не ясно как будет развиваться ситуация. Но скорее всего в начальных классах учебный процесс будет организован в обычно режиме. Малышей мы не закрывали даже в самые тяжелые времена. Надеюсь, кто благодаря

- Человеку, который перенес вирус, в поликлинике сказали, что необходима реабилитация есть бесплатный программы. Но в одном учреждении попросили 50 тысяч, в другом сказали нет квот. Что делать? – Владимир Васильков из Омска, ветеран труда.

- Фактически в России такого фактора, как реабилитация сейчас нет. Да, в СССР были санатории, которые работали скорее, как гостиницы для отдыха, но после развала страны исчезли. В СССР и вакцинация была обязательна, никто никого не спрашивали, прививали и все. В школе, на предприятиях ставили в ряд и делали прививки. И меня прививали, конечно. Я рос в обычной, рабочей семье, так что все было как у всех.

Сейчас мы выделили серьезные деньги, будем закупать все необходимое для постковидной реабилитации. Болезнь эта бьет по сердечно-сосудистой системе, легким, так что нужны серьезное оборудование. И этом всерьез занимаемся.

Владимир Васильков из Омска пожаловался Путину и на то, что его лиши звания ветерана труда и выплат.

- Я знаю о такой проблеме. К сожалению, это региональное решение, с чем я категорически не согласен. Нельзя иметь льгот, которые у людей были.

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