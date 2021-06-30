Путин: Денег на детей хватит

Президент ответил на вопрос справится ли бюджет с выплатами, которые пообещали россиянам. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

- По беременным женщинам, которые встали на учет в ранние сроки беременности зарезервировано 46 миллиардов рублей, - отметил Путин. И успокоил. - Тут мы не видим никаких проблем. Деньги зарезервированы.

В то же время, глава государства раскрыл и спорный вопрос, который встал по теме помощи детям, которые идут в школу:

- У нас дети имеют право идти в школу с 6 лет и с 7. Вопрос был в том, что делать с детьми, которые 6 лет не пойдут в школу. Считаю, что нужно платить всем, - заявил Путин. - В том числе даже если дети в 6 лет не идут в школу.

В то же время, глава государства обратил внимание, что выплата эта единоразовая и если ребенок в этом году получит выплату и не пойдет в школу, то в следующем году такая помощь будет не положена.

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