Путин рассказал о своей мечте

Президент пояснил, что если верить в хорошее, то оно материализуется Фото: REUTERS

30 июня на прямой линии президента житель города Стародуб из Брянской области Александр Исмаилов спросил Владимира Путина, какие мечты политика уже не могут быть исполнены.

- Мне кажется, что каждый человек — и я, и вы — все мы должны думать о лучшем, надеяться на лучшее. Не может быть такого состояния, когда человеку не о чем мечтать. Надо настраивать себя на позитивный лад. Есть поверье: если чего-то захочешь, это обязательно сбудется. Хорошее материализуется, - заверил Путин.

- Ковид, например, уйдет, - пошутила ведущая прямой линии.

- Сам по себе не уйдет, прививаться надо, - поддержал президент.

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