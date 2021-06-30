Путин ответил, есть ли человек, кто мог бы возглавить страну

Владимир Путин о передаче президентской власти в России: "Решение — всегда за гражданами. Они голосуют. Только такой путь возможен". Фото: REUTERS

Вопрос о преемнике президента Путина пришел из Краснодара. Про преемника Путин ответил так:

- Я мог бы сказать так: свято место пусто не бывает, но и моя ответственности в том, чтобы дать рекомендации тем, кто будет президентом. Так происходит повсеместно, во всех странах мира. Подойдет время и я смогу сказать, что такой-то человек достоин того, чтобы возглавить такую замечательную страну, как Россия.

Также житель Краснодара обратил внимание, что сам Путин пришел к власти, после того, как первый президент России Борис Ельцин передал ему её добровольно. Путин не согласился:

- Ельцин не передавал мне власть. В соответствии с законом, временно исполняющим обязанности президента становится председатель правительства. Я, как раз тогда занимал эту должность.

При этом Путин не стал скрывать, что в тот момент были и другие события, которые сопровождали весь политический процесс.

- Я был директором ФСБ, и когда Ельцин предложил мне стать секретарем Совета Безопасности, мне нужно было найти человека, который занял бы место директора ФСБ. Но все, кому я предложил тогда — отказались. Потому что время было такое. Даже когда мне Ельцин предложил баллотироваться — я сначала отказался.

Владимир Путин произносит присягу во время инаугурации в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца, 2000 год. Фото Сергея Величкина и Владимира Родионова (ИТАР-ТАСС)

Что касается «передачи власти», то её не было, заявил президент. И не могло быть:

- Ельцин он ушел в отставку, я стал исполняющим обязанности, но решение — всегда за гражданами. Они голосуют. Только такой путь возможен.

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