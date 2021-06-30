Путин: Обороноспособность РФ достигла высокого уровня, по некоторым параметрам мы превзошли США

Президент понадеялся, что в Америке уже забудут про однополярный мир 90-х Фото: REUTERS

30 июня во время прямой линии Владимира Путина спросили, зачем он встречался с Джо Байденом? Все равно, после женевского саммита санкции и провокации против нас не прекратились.

- От президента США многое зависит. Хотя там своя система — есть сдержки и противовесы. Вы задали важный вопрос, но он немного в другой плоскости лежит: зависит от президента или не зависит. В США уважаемые ученые дают рекомендации своему политическому классу - они говорят, что период полной гегемонии (после крушения СССР), период однополярного мира прошел. Но не все хотят к этому прислушиваться, - рассказал Путин.

Президент добавил, что Россия развивается, несмотря на санкции.

- Обороноспособность достигла высокого уровня, по некоторым параметрам мы превзошли США. Наш экономический суверенитет повышается. Азия тоже развивается: в 1991 году ВВП Китая составлял 20% от ВВП США, а сейчас уже 120%. Совокупный ВВП Китая выше по паритету покупательской способности. Объем торговли Китая с Европой выше, чем у США. В Америке понимают, что мир меняется — отсюда встреча в Женеве. Но Вашингтон все еще старается сохранить свое монопольное положение, отсюда угрозы, учения, провокации и санкции. Это не от нас зависит, а от них, - резюмировал Путин.

Главу государства спросили, какие у России есть рычаги влияния на Запад.

- Мы не просто адаптировались к санкционному давлению, в чем-то оно пошло нам на пользу. Программа импортозамещения создала толчок к развитию высоких технологий. Сельское хозяйство сделало такой рывок, который мы представить не могли, - похвастался президент.

Путин заявил, что мы не будем повторять поведение Америки и Европы.

- Делать ответные шаги, которые нам самим навредят, мы не будем. Американцы летают в космос на наших двигателях - что же мы приостанавливать поставки будем? Боинг процентов на 50% строит свои самолеты из нашего титана - зачем нам закрывать металлургическое производство? - задал риторический вопрос президент.

Политик напомнил, что поведение Вашингтона не нравится многим.

- Надеюсь, что отношение к нам и американским партнерам у США изменится. Думаете союзникам их нравится, что с ними через губу разговаривают? Это не нравится никому, - заявил Путин.