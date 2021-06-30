Школьникам и студентам раздадут по три тысячи рублей на музеи и театры

Путин рассказал о проекте "Пушкинская карта" Фото: REUTERS

Во время прямой линии выяснилось, что молодым людям в России будут перечислять по три тысячи рублей на посещение музеев и театров. Проект о уже разрабатывается в стенах правительства. И уже даже имя у него есть – «Пушкинская карта».

Учительница русского языка и литературы (не представившаяся и не сообщившая президенту откуда она, уточнив лишь, что из небольшого поселка) пожаловалась, что ученики не могут позволить себе поехать в райцентр и сходить в театр или музей.

- У ребят просто нет денег на это, - написала педагог.

- Да, - вздохнул Путин. – Такая проблема есть. Мы с правительством уже разрабатываем новый инструмент, он будет называться «Пушкинская карта». Хотим предоставить средства молодым людям от 14 до 22 лет, три тысячи рублей рублей им будет переведено на эту карту. Ими можно будет воспользоваться с сентября текущего года. На эти деньги можно будет посещать концертные залы, музеи, выставки. Рассчитываю, что молодые люди воспользуются этой возможность. Для молодежи это важно. Многие хотят приобщаться к культурному наследию, но вынуждены экономить.

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