Путин пообещал разобраться с коммуналкой по 70 000 в месяц Фото: REUTERS

Тамерлан Тагиров из поселка Демьянка Тюменской области выступал от лица всего дома. За его спиной плотным рядом стояли женщины с грустными лицами. И грустить им было о чем.

- Мы все были переселены по программе переселения из аварийного и ветхого жилья в новый дом. Но радость была омрачена следующими фактами. Первое – сумма доплат за переселение составила до 330 тысяч рублей.

В разрез законодательства и жилищного кодекса это все происходило. Мы выкупили наши квартиры и переселены были мы в феврале нынешнего года, а в апреле уже получили квитанции за коммунальные услуги, где они варьируются от 40 до 70 тысяч.

Мы обращались во всевозможные инстанции, везде получали один ответ, что это экономически обоснованные тарифы. И мы никак не можем ничего добиться. А 70% жильцов нашего дома – пенсионеры. Размер пенсии составляет от 10 до 20 тысяч рублей. А коммунальные услуги получаются от 20 тысяч и более… У нас за куб холодной воды составляет 333 рубля, плюс еще в полтора раза коэффициент идет, надбавка на него. В предыдущем доме мы когда жили, у нас было 1 482 рубля за отопление, то сейчас это составляет 5 331 рубль. И плюс еще в полтора раза надбавка.

Тамерлан Тагиров из поселка Демьянка Тюменской области выступал от лица всего дома. За его спиной плотным рядом стояли женщины с грустными лицами. И грустить им было о чем.

- Тарлан Тагирович, я видел, сзади вас такая мощная группа поддержки, как у Яши-артиллериста в «Свадьбе в Малиновке». Поэтому победа будет за нами, вы даже не сомневайтесь. – Не только телезрители, но и президент обратил внимание на грустных, молчаливых женщин. - Я понимаю вас. Я неоднократно посещал аварийное жилье, в котором люди живут. Конечно, большое счастье, когда из этих трущоб люди перебираются в нормальное жилье. Но это должно сопровождаться не поборами, а поддержкой дальнейшей эксплуатации этого жилья. Я думаю, что так будет и в этом случае, обязательно с этим разберемся.

Во-первых, для меня непонятно, что за доплата. Это какая-то ерунда, я не очень понимаю.

Второе, цифры, которые вы назвали, они тоже, мягко говоря, обескураживают – и за воду, и за общий счетчик. Вода у нас, если мне память не изменяет, в целом по стране 37 рублей за кубометр, 2 рубля за 1 гигакалорию. Это в среднем, но, повторяю, в Тюмени может быть и побольше. Откуда берутся те цифры, которые вы назвали?

И конечный результат оплаты совершенно непонятный. Можно себе представить, что дом не был заселен целиком. И тогда на тех жильцов, кто въехал в этот дом, переложили оплату за содержание всего дома. Но, я так понимаю, он у вас заселен полностью. Я вам обещаю, что мы обязательно с этим поработаем. Во всяком случае, выясним все, что происходит по этому направлению.

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