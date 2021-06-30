Топливо и масла «Газпром нефти» помогут участникам ралли «Шелковый путь» преодолеть 5 тысяч километров

За десять дней участники ралли «Шелковый путь» проедут от Омска до Улан-Батора. Фото предоставлено ПАО "Газпром нефть".

«Газпром нефть» поможет участникам международного ралли «Шелковый путь» 2021 преодолеть почти 5,5 тысяч километров. Компания обеспечит команды высокотехнологичными смазочными материалами и топливом. Сеть АЗС «Газпромнефть» стала официальным топливным партнером автомарафона, техническим партнером ралли выступил бренд моторных масел G-Energy.

«Шелковый путь» - одна из самых сложных гонок планеты. Каждый год она стартует в разных регионах России и финиширует в Азии – в Китае или Монголии. В этом году отправной точкой ралли станет Омск. Команды-участники отправятся в путь 1 июля. За десять дней им предстоит преодолеть трудный маршрут в экстремальных условиях полнейшего бездорожья. Конечной точкой марафона станет столица Монголии Улан-Батор. В 2021 году «Шелковый путь» впервые получил статус Кубка мира FIA по ралли-рейдам.

- Участники «Шелкового пути» впервые в истории ралли стартуют из Омска, после чего преодолеют больше пяти тысяч километров по бездорожью и пустыням. Все это время гоночная техника будет работать в запредельных режимах, - отметил заместитель председателя правления «Газпром нефти» Анатолий Чернер. - В таких условиях многое зависит от качества и технических возможностей топлива и смазочных материалов. Многолетняя экспертиза специалистов «Газпром нефти», полученная в самых сложных ралли-марафонах мира, и технологическое развитие омских предприятий «Газпром нефти» дает возможность разрабатывать и производить высококачественную продукцию, которая работает одинаково эффективно как в гоночных, так и в серийных автомобилях.

«Шелковый путь» считается одной из самых сложных гонок планеты. Автомобили преодолеют 5,5 тысяч километров по пустыне и бездорожью. Фото предоставлено ПАО "Газпром нефть".

Бензовозы «Газпром нефти» с бензином G-Drive 100 и высокотехнологичным дизельным топливом «ОПТИ» будут сопровождать участников «Шелкового пути» на российском участке гонки, от Омска до Горно-Алтайска. Для техобслуживания спортивных машин во время сервисных остановок будут использоваться заправочные модули на бензовозах. Специально для многодневного марафона Омский НПЗ «Газпром нефти» выпустил почти 300 тысяч литров топлива. Перед отправкой на маршрут «Шелкового пути» бензин и дизельное топливо прошли расширенную экспертизу качества в аккредитованных лабораториях «Газпром нефти».

Высокотехнологичные моторные масла G-Profi и G-Energy, сделанные на Омском заводе смазочных материалов «Газпром нефти», во время гонки будут защищать двигатели грузовиков команды «МАЗ-СПОРТавто». Кроме того, у всех команд-участниц «Шелкового пути» будет возможность пройти экспресс-диагностику в мобильной лаборатории G-Energy. На основе проб масел специалисты «Газпром нефти» проведут быстрое и точное исследование состояния двигателей. Такая диагностика особенно важна после прохождения сложных участков маршрута. Экспресс-оценка технического состояния автомобилей позволит выявить возможные проблемы и устранить неполадки уже на ранних этапах.

Накануне старта ралли «Шелковый путь» участники гоночной команды «МАЗ-СПОРТавто» побывали на Омском заводе смазочных материалов и НПЗ «Газпром нефти». Спортсмены приняли участие в символической церемонии производства моторного масла и дизельного топлива, выпущенного специально для ралли. Представители «Газпром нефти» рассказали об экологической акции, которая пройдет во время гонки. На российском этапе марафона сеть АЗС «Газпромнефть» организует сбор и последующую переработку изношенных шин команд-участниц. Из шин сделают резиновую крошку: этот материал используется при производстве безопасного покрытия для детских и спортивных площадок.