Путин: метро в Челябинске объединят с трамваем

Май 2021 г. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время презентации концепции завершения строительства метрополитена в Челябинске с интеграцией его в существующую трамвайную сеть. Фото: Наиль Фаттахов/ТАСС

30 июня на президентской прямой линии Владимира Путина спросили, что будет с метро в Челябинске.

- Это долгострой, доставшийся нам с советских времен. Челябинск - не единственный город такого масштаба, столкнувшийся с проблемой незаконченной подземки. В том же Красноярске аналогичная ситуация. В Челябинск приезжал вице-премьер Марат Хуснуллин, он рассказал, что вопрос проработан. Будет создана гибридная связь метро и трамвая. По центру, под землей, пойдет метро, потом, ближе к окраине, - трамвай. 40 млрд. рублей будет стоить проект. Деньги есть не только для Челябинска, но и для других городов, - сообщил Путин.

Президент добавил, что правительство выделило 500 млрд. рублей на крупные инфраструктурные проекты.

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