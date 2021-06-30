Путин: ДНР получит вакцины от коронавируса

Владимира Путина спросили, будут ли поставки вакцин от коронавируса в ДНР и ЛНР
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
30 июня на президентской прямой линии Владимира Путина спросили, будут ли поставки вакцин от коронавируса в ДНР и ЛНР.
- 90 тысяч вакцин уже завезено. Если надо, дополнительный объем будет поставлен, - ответил глава государства.
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