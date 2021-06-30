Путин: никто не заинтересован в конфликте в Карабахе

В то же время президент отметил, что проблем накопилось очень много и их все надо решать Фото: REUTERS

Выпускник из Балашихи поблагодарил президента России в решении конфликта в Нагорном Карабахе. По его словам, Россия сыграла в этом вопросе важнейшую роль. А что дальше? Сможет ли Россия гарантировать безопасность жителей региона, спросил парень.

- Действительно, Россия сыграла определенную роль в урегулировании этого очень серьезного кризиса, - ответил Путин. - Никто не заинтересован в том, чтобы он развивался – ни Азербайджан, ни Армения, ни тем более жители Нагорного Карабаха. Потому что если мы будем жить все мирно и дружно, то мы создадим условия для улучшения жизни людей. Это и нормальное существование семей, экономическое развитие, социальное развитие, в чем, безусловно, люди, проживающие в Карабахе, в высшей степени нуждаются. Жить все время в тревоге, что возобновится вооруженный конфликт, невозможно.

В то же время президент отметил, что проблем накопилось очень много и их все надо решать. И работа эта уже ведется:

- Существуют вопросы, связанные с восстановлением нормальной инфраструктуры. Существуют вопросы, связанные с размежеванием границы, особенно там, где её по существу никогда и не было. Мы сейчас находимся в процессе этой работы, мы создали специальную трехстороннюю группу – Россия, Азербайджан и Армения – и сделаем все для того, чтобы восстановить нормальные отношения в регионе. И бенефициарами этой работы, безусловно, должны быть жители Нагорного Карабаха. И мне хочется думать, что так оно и будет, несмотря на все сложности, которые копились десятилетиями.