Путин: восстанавливать Советский Союз бессмысленно

Закончив с грустным, президент напомнил, чем сильна наша страна Фото: REUTERS

30 июня прошла 18-я президентская прямая линия. Владимира Путина спросили, какую Россию он мечтает передать будущему поколению.

- Тот случай, когда хочется ответить пошире. Начну с грустного: когда-то распалось наше общее отечество, Советский Союз. Ядро государства — историческая Россия, Российская Федерация - потеряло почти половину промышленного потенциала, примерно столько же населения и значительную часть территорий. Территорий, важных в промышленном отношении, инфраструктурно развитых, в которые столетиями историческая Россия вкладывала ресурсы. Что теперь с этим делать? Восстанавливать Советский Союз бессмысленно по целому ряду причин. Демографические процессы в некоторых бывших союзных республиках — из-за них мы могли бы столкнуться с социальными неразрешимыми вопросами, с вопросами размывания государствообразующего этнического ядра, - предупредил Путин.

Закончив с грустным, президент напомнил, чем сильна наша страна.

- Несмотря на утраты, Россия остается по территории самой крупной страной в мире. Россия — мировая кладовая минеральных ресурсов. Этим тоже можно воспользоваться. Главный наш золотой запас — не 600 млрд. долларов, накопленных «гобсеками» в Минфине, а люди. Говорю это не для красного словца. Многонациональный российский народ — в высшей степени духовный, с глубокими историческими и культурными корнями. У нас внутри большое уважительное отношение к науке и образованию. 60% родителей в России хотели бы, чтобы их дети работали в сфере науки. Да, денег наука приносит меньше, чем бизнес, но все равно родители хотят детям научную карьеру. А будущее человечества связано с генетикой, технологиями, искусственным интеллектом. У нас здесь колоссальное конкурентное преимущество. Если сможем добиться внутренней стабильности, то успех неизбежен, - выразил уверенность президент.