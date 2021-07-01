Группа компаний «Ариант»: секрет успешного бизнеса

Фото: пресс-служба ГК "Ариант"

Стабильность компании, льготы, возможность профессионального и карьерного роста влияют на наше решение при трудоустройстве. Вот почему ГК «Ариант» при формировании кадровой политики учитывает эти факторы. Широкий спектр социальных гарантий позволяет сотрудникам развиваться не только профессионально, но и дает возможность реализовываться во всех жизненных сферах, благодаря наличию стабильности, защищённости, удовлетворению их ценностей и интересов.

- Основой успеха и процветания предприятий ГК «Ариант» является высокопрофессиональная команда специалистов. Люди – главная ценность компании. Мы тщательно подбираем и готовим специалистов, создаем условия для их профессионального и личностного роста, заботимся о комфорте и здоровье сотрудников, как физическом, так и психологическом. У нас стабильная заработная плата, льготное питание, служебный транспорт, подарки к праздникам, профилактические медосмотры, вакцинация (грипп, covid) и многое другое. Каждый человек в нашей компании чувствует свою важность и необходимость, — рассказала генеральный директор группы компаний «Ариант» Ирина Голышева.

«Ариант» – это крупная российская группа компаний, объединяющая производственные центры полного цикла винодельческой и мясной продукции, расположенные в Краснодарском крае и Челябинской области. В состав ГК входят: агрофирма «Южная», винодельня «Кубань-Вино», «Центр пищевой индустрии - Ариант» и агрофирма «Ариант». Миссия компании заключается в простых, но важных вещах - создавать продукт, превосходящий ожидания; развиваться, сохраняя чистоту окружающей среды; формировать новый уровень качества жизни потребителя; приумножать прибыль мудро, осознанно, чисто, уважая личные и сторонние интересы и границы.

- Мы заинтересованы в привлечении как высококвалифицированных кадров, так и молодых специалистов без опыта работы, которые могут найти свое призвание и реализовать себя в выбранной профессии. Мы стараемся привлекать, удерживать и достойно вознаграждать лучших, — отметила ведущий менеджер по персоналу Елена Баландина.

ГК «Ариант» - идеальное место для амбициозных молодых людей, которые могут дать старт своей карьере в перспективной команде на высокотехнологичном производстве. Компания держит курс на модернизацию и увеличение мощностей, поэтому потребность в профессиональных кадрах будет только расти.

Напомним, что в прошлом году состоялась реорганизация, в результате которой образовалось юридическое лицо — Группа компаний «Ариант», это дало существенный толчок в развитии каждого направления деятельности компании. Все предприятия группы оснащены ультрасовременным оборудованием. Инновационные технологии обеспечивают стабильно высокое качество продукции. Компании работают в соответствии с политикой «зеленого производства». Такой подход позволяет сводить к минимуму влияние на окружающую среду.