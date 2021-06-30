Умер Виктор Горлов, великий миссионер детского футбола

Бывший глава отдела спорта "Комсомольской правды" Виктор Горлов умер на 69 году жизни Фото: Евгения ГУСЕВА

«Делайте добро. Говорите о добре. И мир изменится …» - так начинался его последний пост здесь в ФБ, всего пару недель назад.

Ушёл Витя Горлов. Когда-то он был моим редактором отдела спорта в "Комсомольской правде". О, сколько ж мы творили тогда, помимо написания заметок и репортажей в газету. Он инициировал и организовал очень популярный в 80-х футбольный всесоюзный турнир «Честь марки» под эгидой «КП» среди трудовых коллективов СССР.

Он возродил в 1990-м году ту самую знаменитую «Нижегородскую ярмарку», пролог истории которой заложили первые из династии Романовых в середине XVII века, а дал ей новую жизнь после советского забвения именно Виктор Николаевич Горлов – журналист дико популярной тогда «Комсомолки», редактор, организатор, и великий романтичный затейник, фонтанирующий всё новыми и новыми идеями. Недаром, и символом также придуманного им Всесоюзного Клуба болельщиков «ГОЛ» - стал весёленький барон Мюнхгаузен, сидящий верхом на футбольном мяче.

Но делом всей его жизни стала созданная им Детская Футбольная Лига (ДФЛ)!!! Он один поднял тот огромнейший пласт важнейшей работы в детском футболе, которая, видимо, не под силу была всемогущему и богатенькому Российский Футбольный Союз (РФС). Очень хорошо помню, как он зачастую вечерами отчаивался и сокрушался, заходя на «рюмку чая» ко мне в офис на Пушкинской: опять всё впустую, все только обещают … Он долго и упорно искал деньги на своё детище: дети + футбол. И нашёл в итоге. Он убедил богатых помочь детям! Так и состоялась Детская футбольная лига в России. Дело, которому он посвятил себя всего. И то, что в нынешней сборной России, да наверное во всех клубах всех лиг российского футбола играют те, кто вырос из ДФЛ – есть то, что оставляет настоящий и добрый след. А как его любили и боготворили мальчишки со всех уголков России.

Царствия тебе небесного, дорогой Витя. Ты был светлым и открытым, искренне добрым, уникальным по сути и творениям своим человеком.

Клуб журналистов всех поколений КП Выражает свои соболезнования семье и Детской футбольной лиге России с невосполнимой потерей. Прощай, друг!