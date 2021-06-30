Следственный комитет начал работу над всеми жалобами россиян во время "Прямой линии"

Владимир Путин внимательно отнесся ко всем жалобам Фото: REUTERS

На прямую линию с президентом Владимиром Путиным поступили не только многочисленные вопросы, но и жалобы. Многие оказались в компетенции Следственного комитета России. Об это уже заявили в ведомстве.

Так, следственными органами СК России по Омской области в связи с обращением местного жителя организовано проведение доследственной проверки по вопросу лишения звания "Ветеран труда".

- В ходе проверки будут установлены причины отказа и выяснены обстоятельства прекращения социальных выплат. Действиям ответственных должностных лиц будет дана правовая оценка, - сообщили в СК России.

Жительница Свердловской области сообщила в ходе прямой линии, что в городе Краснотурьинске Свердловской области должностными лицами городской администрации игнорируются просьбы граждан о газификации частных жилых домов.

- По данному факту следственными органами по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки на предмет возможного наличия в действиях (бездействии) должностных лиц признаков преступления, предусмотренного ст.293 УК РФ (халатность), - заявили в ведомстве.

Выехали следователи СК России по Кемеровской области к жительнице города Новокузнецка, которая сообщила, что в детском саду № 235 требуется ремонт: течет крыша, антисанитарные условия. Будут проверять не только крышу, но и тех, кто пытался давить на гражданку. Женщина заявила, что на нее было "оказано давление должностными лицами в связи с тем, что она сообщила об этой проблеме на прямую линию". В этом следствие усмотрело "превышение должностных полномочий в отношении заявительницы".

В Тюменской области следователи опрашивают жителей поселка Демьянка Уватского района, которые попросили проверить законность действий органов местного самоуправления - администрации по факту завышения тарифов на "коммунальные услуги и доплаты за новые квартиры".

У пенсионерки из Ленинградской области, которая пожаловалась на некачественную воду, работают эксперты. Они выясняют, что случилось с водой.

Следователи в города Лесосибирска Красноярского края и деревни Алексеевка Смоленской области выехали к местным жителям, которые сообщили президенту о ненадлежащем ремонте дорог.

В регионах проверки пройдут на ряде мусороперерабатывающих заводах и предприятиях связанных с защитой окружающей среды.

- Следственные органы СК России продолжают анализировать обращения граждан в адрес "Прямой линии" с целью выявления фактов, требующих проверки, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

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