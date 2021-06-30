Геннадий Онищенко: Из рассказа Владимира Путина о том, как он прививался, можно сделать хороший поучительный ролик

Геннадий Онищенко Фото: Евгения ГУСЕВА

- Геннадий Григорьевич! Сегодня президент, по сути, впервые подробно рассказал, как и чем он прививался. Как бы вы, с профессиональной точки зрения, с житейской позиции оценили бы вот этот «открытый урок»?

- Вообще, сегодняшняя «Прямая линия» была необычная, с точки зрения, того, что от начала до конца разговор шел «за жизнь».

Мы не спасали человечество, мы не помогали братским народам. Мы не говорили громких лозунгов насчет «пролетариев всех стран, соединяйтесь» и так далее. А шел разговор об обыденных вещах.

И, конечно, начался он с этой темы коронавируса, когда было продемонстрировано глубокое понимание сути 157-го закона от 1998 года - Об иммунопрофилактике. Он был принят в 1997-м, а подписан в 1998 году.

И хорошая фраза была сказана, но это же не сегодня было написано, под эту коронавирусную инфекцию. Конечно же, актуально звучали темы «контингентов» так называемых «декретированных» (сфера обслуживания. - А.Г.), которые обязаны прививаться, и - тема обычных людей, где работает принцип «информированного согласия на добровольную прививку.

Но, мне кажется, самое главное – рассказ о том, как президент сам привился.

- Как выбирал между генноинженерной и синтетической вакциной.

- Да. Он рассказал о своей реакции на первую и вторую аппликацию. О реакции дочерей...

Это был разговор обычного человека, который, как и все, принимал для себя решение, размышлял на эту тему.

Конечно же, если бы Владимир Путин сделал это тогда, когда он завершил прививку, - это одно. А сегодня, когда у нас в медицинском обороте доминирует "Спутник V", как самая большая по объему вакцина, которая производится на нескольких площадках в стране...

- Да, впечатляет.

- И, думаю, можно взять этот фрагмент из «Прямой линии» и демонстрировать его как поучительный ролик на всех каналах.

И народ, видя вот эту обычность, обычного человека, который принимает решение, будет смотреть это с интересом.

Мне кажется, это будет очень серьезная агитация за необходимость вакцинироваться.

- Вполне.

- У нас же пока еще нет устойчивого решения в популяции. Вот мы ждем все «популяционного иммунитета», а вот популяционного порыва - пойти и провакцинироваться - мы пока в себе не воспитали. А без этого мы будем тянуть, затягивать.

Вот всем напоминаю, что сегодня последний день июня. И осталось совсем мало до осени, когда начнется подъем заболеваемости гриппом и ОРЗ. И если мы до этого времени не успеем привиться, а нам еще надо будет прививаться от гриппа, начиная с последней декады августа, - то мы снова сорвем формирование популяционного иммунитета.

Всем тем, кто по зарплате и по профессии обязан заниматься агитационной работой по вакцинации, - учитесь это делать у президента.

- Хорошо. Спасибо за совет! Мы сделаем такой ролик.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Прямая линия с Владимиром Путиным 30 июня 2021 года. Стенограмма

Публикуем стенограмму прямой линии с президентом (подробности)

Все о прямой линии