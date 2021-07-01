Анекдоты: Как же хочется порой положить лимон не в чай, а в швейцарский банк

- Бабуль, а вы правда возле стадиона живете?

- ДА! ДА! ДА-ДА-ДА! ДА-ДА-ДА-ДА! ДА-ДА!

* * *

Никогда не пейте за рулем. Потому что, когда в вас врежется тот, кто пишет СМС за рулем, виноватым окажетесь вы.

* * *

После карантина приехал наконец на дачу. Картошка вся заросла коноплей...

Что выпалывать?!

* * *

Все так озабочены тем, что на образование выделяется все меньше средств, а решение проблемы очевидно: нужно разрешить учителям делать небольшие 30-секундные рекламные вставки во время урока.

* * *

- Мне стыдно, как я выгляжу.

- Мне тоже.

- Да ну посмотри на себя, ты прекрасен!

- Ты не поняла: мне тоже стыдно, как ты выглядишь.

* * *

Заказала российская фирма микросхемы в Японии. Десять тысяч. И в контракте особо обговорили, что на каждую тысячу должно быть не более пяти бракованных. Ну как у нас положено, процент брака.

Японцы на этом пункте несколько тормознулись, почесали репу, но приняли.

В результате наши получили десять тысяч микросхем и отдельно, в кулечке, еще пятьдесят. Аккуратно просверленных посередине дрелью.

* * *

- У вас есть свободные столики?

- А вы одна или со Спутником?

* * *

Рано утром сельский священник отомкнул замок церкви, вошел, зажег свечи, достал и открыл Священное Писание.

У Господа загорелась зеленая лампочка - «Абонент в сети».

* * *

- Ты обратила внимание, что наши соседи сегодня не орут друг на друга?

- Наверное, поссорились.

* * *

- Мы рассмотрели ваше резюме и, знаете, как-то не впечатлились...

- А я видел вашу шарагу, и, знаете, тоже как-то не Газпром.

* * *

- Бьет - значит любит.

- Бьет, потому что электрик ты хреновый, Петрович…

* * *

Как объяснить мужу, что я вышла за него замуж, а не усыновила?

* * *

- Ну что, ходила к колдунье - мужа вернуть, помогло?

- Да! Просто ужас! Вернулся!

- Почему ужас?

- Так не нынешний, а первый, умерший!