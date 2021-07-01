Анекдоты: Как же хочется порой положить лимон не в чай, а в швейцарский банк

- Бабуль, а вы правда возле стадиона живете?
- ДА! ДА! ДА-ДА-ДА! ДА-ДА-ДА-ДА! ДА-ДА!
* * *
Никогда не пейте за рулем. Потому что, когда в вас врежется тот, кто пишет СМС за рулем, виноватым окажетесь вы.
* * *
После карантина приехал наконец на дачу. Картошка вся заросла коноплей...
Что выпалывать?!
* * *
Все так озабочены тем, что на образование выделяется все меньше средств, а решение проблемы очевидно: нужно разрешить учителям делать небольшие 30-секундные рекламные вставки во время урока.
* * *
- Мне стыдно, как я выгляжу.
- Мне тоже.
- Да ну посмотри на себя, ты прекрасен!
- Ты не поняла: мне тоже стыдно, как ты выглядишь.
* * *
Заказала российская фирма микросхемы в Японии. Десять тысяч. И в контракте особо обговорили, что на каждую тысячу должно быть не более пяти бракованных. Ну как у нас положено, процент брака.
Японцы на этом пункте несколько тормознулись, почесали репу, но приняли.
В результате наши получили десять тысяч микросхем и отдельно, в кулечке, еще пятьдесят. Аккуратно просверленных посередине дрелью.
* * *
- У вас есть свободные столики?
- А вы одна или со Спутником?
* * *
Рано утром сельский священник отомкнул замок церкви, вошел, зажег свечи, достал и открыл Священное Писание.
У Господа загорелась зеленая лампочка - «Абонент в сети».
* * *
- Ты обратила внимание, что наши соседи сегодня не орут друг на друга?
- Наверное, поссорились.
* * *
- Мы рассмотрели ваше резюме и, знаете, как-то не впечатлились...
- А я видел вашу шарагу, и, знаете, тоже как-то не Газпром.
* * *
- Бьет - значит любит.
- Бьет, потому что электрик ты хреновый, Петрович…
* * *
Как объяснить мужу, что я вышла за него замуж, а не усыновила?
* * *
- Ну что, ходила к колдунье - мужа вернуть, помогло?
- Да! Просто ужас! Вернулся!
- Почему ужас?
- Так не нынешний, а первый, умерший!