Как сдать ЕГЭ на 100 баллов: Миссия выполнима!

Половина успеха - определиться, в какой сфере хотите работать. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

У большинства нынешних выпускников Единый госэкзамен уже позади: сдают в резервные дни только проболевшие в основной период. Зато будущие одиннадцатиклассники сейчас на старте большого марафона. Гонка за баллами начнется 1 сентября. Цена вопроса - бюджетные места в престижных вузах, которые достанутся самым умным и настойчивым. Чем выше результаты ЕГЭ, тем ты выше в конкурсном списке абитуриентов. Конкуренция при поступлении подогревает спрос на репетиторов и курсы. Недавнее исследование Института прогрессивного образования: всего 25% выпускников школ этого года занимались с репетитором, зато 72% брали уроки в онлайн-школах или посещали платные спецкурсы при вузах. Как раз сейчас будущие марафонцы-одиннадцатиклассники разбирают лучших преподавателей, чтобы не проиграть на финише. Те, кто уже отстрелялся, говорят: за год вполне реально подготовиться к экзаменам качественно. Но нужны правильная стратегия и усердные тренировки.

С чего начать? Половина успеха - определиться, в какой сфере хотите работать. Не получается - обратитесь к специалистам по профориентации. Далее выбираете вузы с подходящей программой. Изучаете требования к поступлению, проходной балл, перечень предметов. Составляете подробный план подготовки - и вперед.

Теперь о том, как готовиться. Есть три основных направления.

САМОПОДГОТОВКА

Этот путь не пугает отличников и тех, кто учится в профильных классах, лицеях при вузах, где предметы изучают углубленно. Как такие ребята готовились к ЕГЭ? Решали задания из специальных сборников ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений, здесь составляют задания для экзамена), участвовали в пробных ЕГЭ и олимпиадах, смотрели видеоролики, мастер-классы, вебинары, регистрировались в группах по подготовке к ЕГЭ в соцсетях, изучали опыт высокобалльников.

- По математике и информатике с шестого класса я просил учителей давать мне дополнительные задания. А с десятого решал типовые варианты для того, чтобы понять структуру ЕГЭ и научиться рассчитывать свое время. Я понял, что нужно быстрее справиться с легкими заданиями, тогда останется больше времени на сложные, - поделился стобалльник Даниил Пятыго.

Готовятся самостоятельно не только отличники. Для них главный мотив - на платную учебу у родителей нет денег. В интернете можно найти алгоритмы подготовки по разным предметам от таких вот целеустремленных самоучек с перечнем полезных учебников и сайтов. Например, Настя Кругликова действовала так: «Решала несколько пробных вариантов и определяла самые сложные темы. Покупала пособия, справочники, сборники с вариантами, распечатывала теорию по темам. Составляла план учебы на каждую неделю и на месяц».

Эффективная стратегия - нацелиться на победы в олимпиадах от вузов. В нынешнем году, например, котируются 83 олимпиады по 283 дисциплинам. Вузы сами проводят конкурсы, чтобы заманить умников к себе в студенты. В МГУ им. М. В. Ломоносова, например, таких олимпиад аж восемь, и в прошлом году без экзаменов зачислили 659 призеров (17,5% бюджетных мест).

РЕПЕТИТОРЫ

Надежнее всего идти к проверенному репетитору, по рекомендации. Если таких не знаете, ищите по трем критериям: отзывы, цена и, главное, готовит ли специалист именно к ЕГЭ. Потому что можно хорошо знать предмет, но не учесть формата экзамена и получить низкую оценку.

Частные уроки нужны тем, у кого пробелы в знаниях или не повезло с учителем-предметником. Придется раскошелиться. Цены колеблются от 300 до 3 тысяч рублей за час (зависит от региона и статуса педагога). Год занятий по два часа в неделю обойдется в сумму от 22 тысяч до 300 тысяч. И это только по одному предмету, а в большинстве вузов для поступления нужны три или четыре ЕГЭ. Подсказка с форума: «По математике нашла дедулю на profi очень за недорого. Подготовил на отлично. Старая школа!»

КУРСЫ

Самый ходовой способ подготовки, хотя тоже недешевый. Для ориентира: курс занятий в хорошем образовательном центре, нацеленном на ЕГЭ, стоит порядка 150 - 170 тысяч за три предмета. Есть и экспресс-курсы, которые прокачивают по какому-то одному сложному разделу, цена - порядка 3 тысяч. Чем хороши курсы?

- Преподаватели заточены именно на ЕГЭ, понятно объясняют. Проводят симуляции на онлайн-тренажере, приближенные к настоящим ЕГЭ. Моя куратор даже помогла определиться с вузом, - рассказала стобалльница Сабина Матиева. - В десятом классе я пыталась готовиться самостоятельно, но не хватило самоорганизации: день сидела за учебниками, потом неделю ничего не делала... Курсы дают стабильность при подготовке.

Чтобы сильно не разорять родителей, ребята какой-то предмет штудируют самостоятельно, какой-то - с помощником. Платят только за проверку тестов и сочинений или за занятия по конкретной теме.

Еще разумный вариант - забыть об уроках по предметам, которые не нужны для поступления, а все силы бросить на нужные.

- Я давно решил, что хочу поступать на сценариста, поэтому сосредоточился на литературе и русском - мне здорово курсы помогли! А от остальных предметов отстранился, - рассказал Сергей Надеждин, стобалльник по литературе. - Уроки посещал, но не напрягался.

На чем сыпались школьники. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

РОДИТЕЛЬСКИЙ ОПЫТ

«В школу ходить не имеет смысла»

- Сын считает, что последний год в школу ходить не имеет смысла, если готовишься к высокому результату ЕГЭ, - поделился папа выпускника московской школы, получившего высокие баллы по трем предметам. - Полгода на дистанте просидел, потом в школу ходил от случая к случаю. Мы писали записки, что болеет. Одни учителя пошли навстречу - поставили за год пятерки, другие принципиально снизили оценки. По физике сын готовился сам - по видеолекциям из интернета. По математике ходил на курсы при МГУ раз в неделю, но и сам тоже занимался. Русский подтягивал на платных курсах.

Есть и такая стратегия, прочитано на родительском форуме: «Решили деньги на репетиторов не тратить и сразу копить на платный вуз. Нервы и здоровье ребенка дороже». Что ж, тоже вариант.