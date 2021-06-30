Лиза Арзамасова — про секрет отношений с Ильей Авербухом: «Все случилось естественно, органично и легко»

Лиза Арзамасова дала интервью коллеге Вячеславу Манучарову

Очкастая зубрила Галина Сергеевна из «Папиных дочек» — уже совсем не та. Теперь Лиза Арзамасова — статная и востребованная, серьезная и осмысленная актриса тургеневского типа. Играет в театре, занимается благотворительностью и с прошлого года замужем за известным хореографом Ильей Авербухом. В интервью коллеге Вячеславу Манучарову актриса объяснила, что свело их вместе, почему в «Папиных дочках» не было драк и как она начала заново учить русский.

ПРО НОВЫЙ СПЕКТАКЛЬ

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«В Театре наций мы выпустили спектакль «Зимние заметки о летних впечатлениях» по Достоевскому. Это было сумасшедшее сочетание слов, которое внутренне заставило меня кричать «Ура!» Приступать к работе было страшно. Постоянно ощущаю нехватку высшего актерского образования. Эти комплексы внутри меня. Я долго в этом разбиралась. Мне с детства везло на хорошие приглашения в театральные постановки: МХАТ, театр Вахтангова, антрепризы. Но когда я окончила школу, в воздухе повис вопрос: «А кто я?» Ведь актерского образования я не получила. Некоторые режиссеры относятся к этому со скепсисом. Поэтому я всегда чувствую на себе двойную ответственность — не подвести коллег и не разочаровать зрителя»

ПРО НАЦИОНАЛЬНОСТЬ И ЯЗЫК

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Играя Достоевского, я чувствую радость от того, что знаю русский язык и могу в оригинале прочитать произведения всех наших классиков. Ужасно дурацкая мысль, но считаю это счастьем. Русский язык такой богатый, еще так много предстоит узнать о нем! После школы, можно сказать, я заново начала изучать его, по-своему, а не по программе. С самого начала. Карамзин, Фонвизин, Державин, Ломоносов — заново открывала их для себя. Идешь по авторам, по эпохам и выстраивается причинно-следственная связь, кто для кого был учителем»

ПРО ТАЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

«Пока мы снимали сериал «Папины дочки», аудитория росла вместе с нами. И многие меня воспринимали как ребенка. И до сих пор некоторые так воспринимают. А я выросла и многое оставалось за кадром, конечно. Не то, чтобы я принципиально не рассказывала про личную жизнь (Арзамасова и Авербух познакомились в 2010 году на съемках «Ледникового периода» — Авт.), просто зачем? Чтобы что? Понимаю, когда люди рассказывают о личной жизни в нюансах, чтобы предостеречь других от некоторых вещей. Ну а в целом, разве это предмет для разговора? Мы — взрослые люди, у нас у всех были романы»

ПРО «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

Фото: кадр из фильма

«Иногда некоторые думают, что это лукавство или актерская солидарность, договоренность и нельзя выносить сор из избы, но выносить мне и нечего. Мы замечательно общались и не было ни одного конфликта за 8 лет съемок. Даже ни одного повода не общаться. Это удивительно. Девочки же были такие разные по возрасту: разница в два года уже пропасть. А у нас было 5 лет и 11 лет, к примеру»

ПРО ЖИЗНЬ С ИЛЬЕЙ АВЕРБУХОМ

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Когда появляется семья, муж или дети — странно не говорить об этом. Это как рассказывать про маму или бабушку с дедушкой, людей самого близкого круга. Мы познакомились с Ильей на «Ледниковом периоде». Тогда мы просто дружили, романтических отношений не было. Большое удовольствие в том, что все [случилось] так естественно, органично, легко. Думаю, в этом тоже есть секрет. Идиллия, совпадение двух людей в пространстве и времени. В интересах к музыке, литературе, живописи. Такое вот произошло совпадение».

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