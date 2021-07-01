Олег Газманов, Борис Корчевников, Даня Милохин — о вакцинации и QR кодах: «Антитела после коронавируса есть. Но я привился!»

69-летний Олег Газманов тоже привился Фото: социальные сети

За последнюю неделю сделали прививку от коронавируса сразу несколько звезд, у которых уже были антитела после COVID-19. Рассказываем о тех, кто вакцинировался и кто только планирует это сделать.

37-летний Артем Умрихин и 31-летняя Анна Дзюба – солисты модной теперь группы «Artik&Asti» живут и работают в Москве, но гражданство у них украинское. На днях на фестивале «Жара» мы спросили у них о вакцинации от коронавируса. Анна ответила: «Мы – иностранцы, поэтому пока не знаем, как привиться».

19-летний Даня Милохин тоже еще не привился, но не против вакцинации. На «Жаре» парню многие рассказывали, что пора на прививку — мы были в их числе. «Просто не думал об этом. Но вот мне сейчас объяснили, что в рестораны можно ходить только по QR кодам – так что, наверное, теперь сделаю», - рассказал Даня.

39-летняя Ксения Собчак, несмотря на наличие антител после болезни (она от коронавируса лечилась осенью прошлого года) в июне привилась. Мы виделись с Собчак на фестивале «Жара», где она нам и сообщила, что вакцинировалась.

«Мои знающие друзья, которые глубоко разобрались в этой теме почему-то все делают «Спутник». Поэтому и я сделала «Спутник». После болезни у меня высокие антитела, но я сделала прививку, так как считаю это важным. Я сделала, так называемую, бустерную дозу», - рассказала kp.ru Ксения.

Коллеги уточнили: не ради ли выезда за границу на отдых и корпоративы звезда решилась на вакцину. Ксения лишь посмеялась в ответ: нет, мол, забота о здоровье важнее. К тому же, по политическим мотивам нашу вакцину «принимают» не все страны, так что Собчак вакцинировалась не ради заграничной тусовки.

69-летний Олег Газманов тоже привился. Газманов болел COVID-19. У него, как у Собчак, результаты анализов подтвердили наличие антител. Но музыкант после консультаций со специалистами, принял решение вакцинироваться. Газманов обосновал свой выбор:

«Я переболел в августе. Хотя у меня ещё есть антитела (50) - сегодня сделал прививку. Привились всей семьей, включая 85-летнюю тещу. Мои соображения по этому поводу просты и прагматичны. Первое - прислушиваюсь только к мнению специалистов эпидемиологов. Ни стоматологов, ни хирургов и прочих, не слушаю. Они узкоспециализированные лекари. Не слушаю тем более мнение «диванных спецов», хайперов и антипрививочников в интернете. Второе - от вакцины никто не умер, а COVID-19 смертельно опасен. Многих унес и многие из моего окружения погибли! Да и вред от вакцины никем не доказан. Большинство людей ее переносят легко и прививка в любом случае лучше, чем ковид. У меня и у жены до сих пор присутствуют разные неприятные последствия после болезни. Жалею, что не успел привиться раньше - вакцины еще не было. Третье - страны, где большинство населения вакцинировались уже победили эпидемию. И ещё. В свое время оспу, корь, полиомиелит и прочие опаснейшие болезни победили с помощью поголовной вакцинации. И никто не орал, что это покушение на свободу. Позор известным личностям, саботирующим вакцинацию. Из-за них обязательно кто-то из их поклонников погибнет, прислушавшись к их идеям. Более того - считаю это не личным делом каждого. Потому, что, заболев, они заразят всех, с кем общаются «раскрутив» эпидемию еще больше. Удивляюсь правительству за крайне мягкие меры в этом направлении».

49-летняя Дарья Повереннова пока привилась только первым компонентом «Спутника». Перенесла прививку легко. Но актриса уже сделала вывод: «Антипрививочники весьма агрессивны». Так как Дарья получила массу оскорблений, когда озвучила свою позицию по вакцинации. Повереннова считает:

«Решила добровольно и осознанно. Весь этот год я работала очень мало, в связи с отменами и переносами гастролей и спектаклей. В связи с маленькой занятостью в кинопроизводстве. Мне это страшно надоело. Хочу скорее вернуться к нормальной жизни без ограничений. Хочу помочь врачам вернуться к плановому рабочему дню без постоянного риска для жизни. ».

38-летний Борис Корчевников тоже привился 30 июня. «Спаси, Господи, врачей. И тех, кого они сейчас спасают», - телеведущий переживает и заботится не только о своем здоровье. Корчевников в прошлом году переболел коронавирусом: «Десять дней лечился от коронавируса, но у меня он проходил в легкой форме. Я лежал в больнице».

38-летний Борис Корчевников тоже привился 30 июня. Фото: социальные сети

54-летняя Ксения Стриж привилась вакциной «КовиВак» - сделала первый компонент. Радиоведущая выбрала эту вакцину, так как промежуток между двумя прививками всего 2 недели, а не 3, как у «Спутника». А для Ксюши это важно – так она успевают уехать на отдых.

59-летний Николай Фоменко говорит, что привился «Спутником» давно, а в последний день июня QR код так и не получил. Актер даже видеообращение записал из-за этого: «И прививку сделал я, и сдал антитела. И прививка у меня, и много антител. Я есть на госуслугах. Все им послал – и паспорт, и фотографию свою. Там смотрю написано: вот, Николай Владимирович, и первая, и вторая прививка сделаны. И числа стоят, и где я делал, и какой прививкой прививался. Все это есть. QR кода нет. Почему? А потому что моя очередь не дошла. А я этой очереди жду дней десять». Фоменко пошутил: «Ну не все же нам по ресторанам шариться!»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вакцина раздора: как Боня, Соловьев, Волочкова и другие звезды рубятся из-за прививок от коронавируса

Острая тема разделила знаменитостей на два непримиримых лагеря (подробности)

«Выйду из больницы и с разрешения врачей привьюсь!»: Буйнов, Баста, Немоляева – о последствиях коронавируса и необходимости вакцинации

Рост заболевших коронавирусом в России, заставил некоторых артистов перепроверить количество антител. А некоторые звезды благодаря вакцинации, переносят ковид относительно легко (подробности)