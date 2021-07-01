Живущий в Италии сенегалец стал новой звездой соцсетей

Молодой итальянец родом из африканского Сенегала уже может похвастаться армией в десятки миллионов подписчиков в соцсети.

У темнокожего сенегальца Хаби Лейма, уже 20 лет проживающего в Италии, почти 80 миллионов подписчиков в сети TikTok. По их числу он обогнал самого Марка Цукерберга, основателя и владельца Facebook.

Лейм даже как-то поспорил с Марком, набрав за 2 недели больше подписчиков. Цукерберг ответил на это улыбающимся смайликом и словами «честная игра».

В своих роликах Хаби не говорит ни слова. Он танцует, прыгает, строит гримасы, показывает трюки, но при этом всегда молчит.

Смотреть видеосюжет У Хаби Блейда почти 80 миллионов подписчиков в TikTok

Каждый новый ролик Хаби получает до 300 тысяч лайков и столько же комментариев. На него подписаны пользователи со всего мира.

21–летний парень стал популярным в TikTok в период пандемии. Из-за карантина он потерял работу, и от нечего делать он стал просматривать ролики других Интернет-пользователей и снимать пародии на них.

Один из самых популярных постов Лейма - ответ на видеоурок по нарезанию бананов. Он показал, что гораздо проще и быстрее почистить фрукт руками, нежели покупать спецоборудование.

Смотреть видеосюжет Живущий в Италии сенегалец стал новой звездой Тиктока

- Если честно, я совсем не ожидал такого успеха, - говорит Хаби. - Конечно, я рад быть первым, но моя цель – это просто развлекать людей.

Молодой человек рассчитывает извлечь выгоду из своего успеха, дабы сделать его своим главным ремеслом.

- У меня уже есть несколько проектов, - говорит Хаби. – Соцсети дают мне возможность помогать моим родителям, которые дали мне образование и воспитали. Я также не забываю о друзьях, с которыми вырос, играя в футбол на детской площадке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Слесарные инструменты и носки: жительница США разыскивает хозяев вещей, которые ворует ее кошка

Кражи все еще не прекращаются (подробности)