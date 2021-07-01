Миллиардер на час: банковская ошибка привела к появлению на счету американца $50 миллиардов

В банке не объяснили, в результате какого сбоя на счету американца оказалась астрономическая сумма. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Житель города Батон-Руж, столицы штата Луизиана, Даррен Джеймс неожиданно для себя ворвался в списки богатейших людей планеты: на его банковском счету появилась баснословная сумма – $50 миллиардов.

Неожиданную новость Джеймсу сообщила его жена в то время, когда сам он находился на работе. После долгих попыток понять, откуда могло свалиться такое богатство, супруги пришли к выводу, что это может быть лишь результатом ошибки, передает Brproud.

– Было безумием просто увидеть, как это выглядит, потому что я никогда в жизни не видел столько нулей. Я не собирался оставлять их себе. Больше всего сбивало с толку то, что мы даже не знаем, откуда они взялись. Мы не знаем никого с такими деньгами. – рассказал «богач».

Джеймс позвонил в банк и сообщил о происшествии. В финорганизации ошибку подтвердили и тут же ее исправили. Благодаря этому супруги избежали претензий – согласно законодательству США, граждане не имеют права использовать средства, зачисленные на их счет ошибочно. В таких случая попытка снять деньги или перевести их будет расценена как мошенничество, а владельца счета ждет судебное разбирательство и наказание вплоть до тюремного срока.

В банке не объяснили, в результате какого сбоя на счету американца оказалась астрономическая сумма, сам же «счастливчик» в разговоре с журналистами признал, что у него не возникло ни малейшего желания воспользоваться ошибкой системы.

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