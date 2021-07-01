В США составили рейтинг президентов страны

Дональд Трамп оказался в конце списка популярных президентов США. Фото: REUTERS

Американский телеканал C-SPAN опубликовал рейтинг эффективности американских президентов. Ожидаемо возглавили список Авраам Линкольн, Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт, а вот худшими признаны Франклин Пирс, Эндрю Джонсон и Джеймс Бьюкенен. Дональд Трамп чуть-чуть не дотянул до тройки аутсайдеров, заняв 41 место из 44 возможных.

Рейтинг президентов составляется с 2000 года. Для оценки политиков используется ряд критериев, таких как: кризисное управление, убеждение, административные навыки, международные отношения и другие.

Всего оценка каждого президента проводится по 10 показателям, а затем по совокупности баллов по отдельным позициям выводится общий. Опрос проводится среди профессиональных историков, помощников президентов и других людей, по роду своих занятий так или иначе связанных с деятельностью президентов США. В этом году число специалистов, которым были разосланы анкеты, составило 142 человека.

Общий балл лидера списка Авраама Линкольна составляет 897, у Барака Обамы, закрывающего первую десятку рейтинга – 664, Дональд Трамп набрал 312.

Самым худшим главой Белого дома в истории Америки признан предшественник Авраама Линкольна президент-демократ Джеймс Бьюкенен, которому специалисты отдали всего 227 баллов.

Деятельность нынешнего президента США Джо Байдена пока не оценивается ввиду его недолгого пребывания у власти, однако есть все причины полагать, что далеко от своего непримиримого оппонента Дональда Трампа он не уйдет, так как после 100 дней президентства его рейтинг ненамного отличался от показателей предшественника за аналогичный период.