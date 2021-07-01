Москва вошла в тройку самых привлекательных мегаполисов мира

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Компания Boston Consulting Group (BCG) составила рейтинг привлекательности для жителей среди 16 крупнейших городов мира.

Российская столица с 62 баллами уверенно заняла третью строчку списка, уступив лишь Нью-Йорку и Лондону.

Согласно исследованию BCG, Москва набрала максимальное количество баллов в категории «качество жизни», но уступила другим мегаполисам по критерию «отношения с властью» – в этой категории российская столица оказалась немногим выше Шанхая, Берлина и Пекина. В то же время, авторы исследования отмечают, что ситуация в этом направлении в Белокаменной меняется к лучшему.

Высокие показатели были присуждены Москве по критериям «образование», «экология» и «защита от чрезвычайных ситуаций», передает ТАСС.

«Москва является одним из лидеров по качеству жизни и скорости изменений, в частности, позиция по качеству жизни определяется первым местом Москвы в категории «Общественные пространства», высоким уровнем защищенности при ЧС, высоким баллом в сфере экологии и образования», – сказано в исследовании.

В прошлом году столица России заняла 4-е место в рейтинге «Лучшие города для жизни, работы, инвестиций и посещения» по версии The World's 100 Best Cities, уступив помимо традиционных Лондона и Нью-Йорка еще и Парижу.