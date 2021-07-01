ГИБДД вооружат приборами для моментального обнаружения пьяных водителей

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Больная тема одноразовых трубочек для алкотестера может стать не актуальна уже в следующем году.

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников заявил в прямом эфире радио "Милицейская волна", что к 2022 году сотрудники получат чувствительные приборы, которые позволят "мгновенно ловить пары выдыхаемого алкоголя".

Генерал-лейтенант пояснил, что прибор может определить наличие паров алкоголя по выдыхаемому воздуху. Если в нем "нет паров алкоголя, то и везти водителя на медицинскую экспертизу никто не будет".

В общем, датчик прибора закрепленный на форме сотрудника полиции будет автоматически брать пробу воздуха в салоне автомобиля при общении с водителем. Он будет издавать сигнал, если автолюбитель выпивший.

- В рамках реализации национального проекта уже в следующем году увидим средства индикации, которые позволяют моментально индексировать водителей с признаками опьянения. Мы сможем такие приборы закупить и поставить на вооружение, - заявил Черников.

Разговоры о том, что подобная современная техника поступит на вооружение ГИБДД России возникают ежегодно. И за последние пять лет пяток изобретателей презентовали свои разработки в СМИ. Рассказывали даже о невидимом лазерном луче, который должен был выявлять пьяных водителей по запотевшему лобовому стеклу на расстоянии. Но ни одна из этих разработок не выдержала испытаний на российских дорогах и инспекторы продолжают интересоваться у водителей "употребляли ли они сегодня".

А актуальность таких приборов не вызывает сомнений: в стране только в этом году за управление транспортом в состоянии опьянения привлечены к ответственности более 220 тысяч водителей и 27 тысяч - повторно.