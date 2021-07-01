Бизнес-эксперт: «Чтобы получить льготный кредит, нужно принести 42 документа»

Бизнесмен из Сургута Максим Харлов во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" на экране в студии Центра международной торговли. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Во время «Прямой линии» с президентом обсуждали и проблемы предпринимателей. Максим Харлов, бизнесмен из Сургута, пожаловался главе государства на то, что получить кредит в банке или невыгодно, или нереально. Ставки - 18% годовых, сроки - не больше трех лет, плюс требуют залог. Глава государства разобраться в вопросе. Но заявил, что расшатывать банковскую систему, отменяя, например, залоги, было бы неправильно.

- Беззалоговая работа - тонкая вещь. Прийти за деньгами – дело несложное, а вот как их отдавать? Это может подорвать нашу банковскую систему. Принять решения, которые бы, по сути, раскачали эту финансовую платформу, опасно. Но 18% - это действительно многовато, - сказал Владимир Путин и посоветовал обратиться за льготными кредитами, которые выдают под 8% годовых.

Тем не менее эксперты считают, что это не выход. Как пояснили «КП» в Институте экономики роста имени Столыпина, озвученные бизнесменом рыночные ставки близки к истине.

- Обычный кредит для МСП выдается под 16% годовых. Эти данные мы получили за два года, общаясь с предпринимателями из 45 регионов, - пояснил «КП» Антон Свириденко, директор Института экономики роста.

Во время «Прямой линии» с президентом обсуждали и проблемы предпринимателей. Максим Харлов, бизнесмен из Сургута, пожаловался главе государства на то, что получить кредит в банке или невыгодно, или нереально. Фото: REUTERS

По его словам, федеральные льготные программы кредитования охватывают лишь небольшую долю МСП. В 2020 году по основной программе «ключевая ставка ЦБ + 2%», о которой говорил президент, выдано 17 тысяч кредитов на триллион рублей. Но это всего 0,8% от всех субъектов МСП, получивших кредит в 2020 году. И получали их не микропредприниматели, а в основном средний по размеру бизнес. А все потому, что комплект документов для получения подобных займов с господдержкой может составлять до 42 позиций.

- Один из главных сдерживающих факторов льготного кредитования промышленных или инновационных МСП – это отсутствие залогов. За пять лет с 2015 по 2020 годы национальная гарантийная система предоставила МСП гарантий на 658,4 млрд рублей, то есть около 100 млрд рублей в год, что сильно отстает от динамики кредитования сектора, - констатирует Свириденко.

По его мнению, чтобы ситуация изменилась к лучшему, нужно снизить требования ЦБ к банкам по нормированию и резервированию при выдаче кредитов МСП на инвестиционные цели. А также снизить требования к самим заемщикам в секторе МСП, упростить процедуры выдачи кредитов, сократить срок рассмотрения заявок.

- Президент на форуме в Санкт-Петербурге, кстати, отдельно упомянул новую зонтичную систему гарантий, когда сами банки решают, куда направить государственные гарантии. Надеемся, это тоже сработает, но для системного улучшения ситуации нужен еще более масштабный набор инструментов, - резюмирует директор Института экономики роста.

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