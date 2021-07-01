«РТ-Инвест» подключилась к развитию отрасли возобновляемой энергетики

Инвестиционная компания АО «РТ-Инвест» вошла в состав Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВН). Такое решение было принято Президиумом организации.

«РТ-Инвест» (входит в Госкорпорацию Ростех) реализует несколько проектов в сфере обращения с отходами. Так, в настоящее время компания запустила пилотный проект по строительству сразу пяти заводов энергетической утилизации по технологии Hitachi Zosen INOVA (четыре завода - в Московской области, еще один проект в Татарстане).

На территории присутствия компания внедряет систему комплексного подхода к утилизации отходов. И первым городом в рамках программы «ноль отходов» станет Казань. В столице республики Татарстан уже внедрена система раздельного сбора мусора, а также действует промышленная сортировка отходов. Уже в 2023 году «РТ-Инвест» планирует запустить здесь работу завода по энергоутилизации, что позволит Казани стать первым городом-миллионником без мусорных полигонов.

Своей миссией «РТ-Инвест» называет достижение нулевого захоронения отходов. Компания строит свою модель обращения с мусором на лучшем международном опыте и современных технологиях. А мировая практика показывает, что система утилизации работает максимально эффективно, если она основана на пяти ключевых элементах: раздельный сбор, промышленная сортировка отходов с целью извлечения максимального количества вторсырья, компостирования органики, и два вида утилизации: материальная - в новые товары и энергетическая - переработка неутильных фракций в электроэнергию.

Как отмечает генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов, после вступления в АРВЭ компания планирует использовать совместные возможности для развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

«Энергетическая утилизация представляет собой незаменимую основу сферы управления отходами в составе комплексной системы. Это создает единственную возможность избавиться от полигонов в любом их виде раз и навсегда. Отмечу, в России и во всем мире заводы по энергоутилизации приравнены к возобновляемым источникам энергии. И решая первоочередную задачу – сокращения полигонного захоронения, мы также активно развиваем отрасль «зеленой» энергетики», - отметил Шипелов.

В свою очередь директор АРВЭ Алексей Жихарев также выразил уверенность в плодотворном сотрудничестве и отметил, что совместная работа с «РТ-Инвест» позволит использовать новые инструменты для развития сектора возобновляемой энергетики.

«Наша совместная работа принесет конкретные результаты в виде развития нового сегмента отрасли ВИЭ. Главную задачу мы видим в выработке совместной позиции для конструктивного взаимодействия с органами государственной власти и работы в публичном секторе для популяризации отрасли ВИЭ», - заявил Жихарев.

Отмечается также, что АРВН и «РТ-Инвест» планируют совместное участие в программе господдержки развития Возобновляемой энергетики в период с 2025 по 2035 года.