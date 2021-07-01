Россияне перечислили, что их бесит на работе: Не платят сверхурочные и поесть не дают

Каждый десятый работник России недоволен питанием на рабочем месте. Фото: Thomas Eisenhuth DPA/TASS

Сервис Зарплата.ру провел опрос в разных регионах страны, что наших граждан больше всего раздражает на работе, данные исследования сегодня публикует «РИА-Новости». Размер зарплаты в списке раздражителей ожидаемо оказался на самом первом месте. На втором — постоянные переработки, которые не оплачиваются.

Поскольку опрос проводился в конце июня, на третьем месте - температурные катаклизмы: люди жалуются на жару в офисе и отсутствие кондиционеров (при этом кому-то, наоборот, холодно под кондиционером).

Многих бесят теснота и опенспейсы, а также разговорчивые коллеги, которые отвлекают от дел насущных. Еще одна характерная причина недовольства — негде поесть: столовая отсутствует, и даже холодильника в офисе нет.

Интересно, что необходимость носить на работе маску и перчатки или проходить вакцинацию в список самых-самых массовых недовольств не попала. Если верить данным опроса, эти факторы раздражают наших работающих граждан примерно наравне с необходимостью соблюдать дресс-код и отсутствием в компании корпоративной культуры.

Как поясняется в исследовании, список недовольств во многом зависит от характера самой работы. Из-за недостатка комфорта бесится в основном «офисный планктон». «Синие воротнички» же — водители, продавцы, кассиры, строители, разнорабочие — раздражаются больше из-за проблем с зарплатой и отношений с руководством и коллегами.

Кстати, в опросе, который примерно на ту же тему пару лет назад проводил исследовательский центр портала Superjob.ru, на первые места вышли именно отношения с начальством. Опрошенные утверждали, что больше всего на работе их раздражает и вгоняет в стресс плохое отношение со стороны руководства (14%) и его непрофессионализм (10%).

Самые главные раздражающие моменты на работе

(в % от опрошенных)

23% - зарплата низкая или ее задерживают

16% -заставляют работать сверхурочно, но переработки не оплачивают

14% - жара или холод в офисе, нет кондиционера

12% - теснота, работа в опенспейсе

10% - нормально не пообедать: в офисе нет столовой, кухни или хотя бы холодильника

6% - достали общительные коллеги

5% - начальник-самодур

3% - грязь и прочие неудобства в туалетной комнате

(Данные Зарплата.ру)

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