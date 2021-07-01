Глава ГИБДД: Лихачей будет выявлять искусственный интеллект

Глава Госавтоинспекции России Михаил Черников. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Госавтоинспекции России Михаил Черников заявил в прямом эфире радио "Милицейская волна", что выявлять лихачей в потоке машин будет искусственный интеллект.

- Разрабатываем новую информационную систему, в которую будут встроены умные камеры, позволяющие считывать поток, чтобы минимизировать контакт между водителем и инспектором. Такая система создается. До конца года, когда такой инструментарий дадут, мы сможем выявлять не только массовых нарушителей правил дорожного движения, но и тех, кто находится в розыске, - пояснил он.

То есть камеры будут чувствительны к водителям, которые управляют машиной на дороге отлично от других: резко ускоряются, выезжают на обочину, обгоняют другие машины, выезжают на встречку. О всех таких лихачах информационная система будет сообщать ближайшим патрулям. Их машины уже оборудованы соответствующей техникой для фиксации нарушений.

Ранее МВД России сообщало, что ГИБДД получило более 4,2 тысяч современных патрульных автомобилей, оборудованных всеми необходимыми средствами контроля и фиксации обстановки.

Отметим, что внедрение интеллектуальной системы контроля дорожной обстановки позволит увеличить максимальную скорость на отдельных участках трасс до 150 километров в час.

- Это будет возможно там, где это безопасно, - доложил журналистам Черников.