В России появился гаджет будущего — смарт-экран HUAWEI Vision S

Мой дом — моя цифровая крепость! Во времена компьютерной революции именно так звучит известное выражение. Новые технологии сделали доступной уже сегодня идею «умного дома» — так называют систему домашней автоматизации, когда электронные устройства выполняют многочисленные повседневные задачи. Например, функцию включения и выключения света, обеспечение безопасности, поддержание оптимальной температуры в доме, дирижирование работой домашней техники - от кофеварок, до холодильника и стиральных машин…

В роли фундамента, на основе которого строится экосистема «умного дома», может выступать умный экран HUAWEI Vision S. Это не телевизор - это принципиально новое устройство! Просмотр видеоконтента лишь одна из множества способностей гаджета, наделенного интеллектуальными функциями. В перспективе предназначение смарт-экрана HUAWEI Vision S — работать в связке с большим количеством умных устройств, превращая ваш дом в единое интеллектуальное пространство.

Какими сверхспособностями обладает умный экран?

1. Видеовызовы с высоким разрешением

Смарт-экраны HUAWEI серии Vision S оснащаются 13-мегапиксельной видеокамерой с магнитным креплением. Она поворачивается на 180 градусов и обеспечивает идеальный обзор из любого положения. В случае необходимости ее легко снять, чтобы гарантировать полную безопасность и конфиденциальность.

Большой экран дает иной эффект близости общения по видеосвязи. Фирменное приложение MeeTime, работающее в связке со смартфонами HUAWEI, обеспечивает картинку с беспрецедентным для такого формата разрешением 1080p — эта опция появилась на устройствах HUAWEI Vision S впервые и чуть позже появится на смартфонах. Также для пользователей любых смартфонов умный экран поддерживает функцию видеовызовов в Telegram с разрешением 720p.

2. Управление с помощью виртуальных ассистентов «Салют»

В России в умные экраны HUAWEI Vision S интегрировано семейство виртуальных ассистентов «Салют». Оно состоит из трёх персонажей с разными характерами: Сбер, Афина и Джой. С помощью голосовых помощников можно заказать продукты через сервис быстрой доставки, найти необходимую информацию в интернете или сделать тот же самый видеозвонок в Telegram. Для этого достаточно сказать: «Салют, позвони!» и назвать имя контакта. Кроме того, через интерфейс «Салюта» можно управлять устройствами умного дома Sber — например, регулировать уровень освещенности в комнате. Виртуальные ассистенты полностью адаптированы под голосовой режим, однако при необходимости можно перейти на управление с помощью пульта.

3. Доступ в единую интеллектуальную экосистему

В умный экран HUAWEI Vision S интегрирована фирменная операционная система HarmonyOS, которая позволяет различным устройствам говорить на одном языке. Это упрощает взаимодействие с другими гаджетами — всю информацию с них можно вывести на HUAWEI Vision S. Например, технология OneHop мгновенно проецирует на экран изображение дисплея смартфона. Для этого достаточно просто коснуться телефоном иконки HUAWEI Share на пульте дистанционного управления. При этом нет необходимости вручную подключать устройства друг к другу, соединению не помешает даже то, что устройства подключены к разным Wi-Fi сетям.

А функция Mirror Control позволяет управлять HUAWEI Vision S с помощью смартфона, пульт вам больше не понадобиться. Если вы решили поиграть в компьютерную игру, то смартфон справится с ролью джойстика.

С помощью технологии HUAWEI Share между смарт-экраном и другими устройствами очень удобно обмениваться аудио- и видео, приложениями и другими файлами.

4. Объемный звук и супер-изображение

Умный экран HUAWEI Vision S со сверхвысоким разрешением 4К воспроизводит изображение с невероятно большой частотой обновления экрана, 120 Гц. А интеллектуальные алгоритмы преобразовывают видео с низкой частотой кадров в картинку экстра-класса. Это обеспечивает плавность графики даже во время воспроизведения динамических сцен. Цветопередача достигает охвата 92 процентов палитры DCI-P3, это значит, что вы видите яркие, насыщенные цвета. Технологии защиты глаз от синего цвета и мерцания экрана помогут сберечь ваше зрение.

Ощущение, что вы находитесь в кинотеатре становится полным, когда вы оцените реалистичное объемное звучание аудиосистемы с четырьмя динамиками HUAWEI Sound (два широкополосных и два высокочастотных) мощностью по 10 Вт. Специальная технология повышения качества передачи речи обеспечивает кристальную четкость диалогов в режиме воспроизведения фильма или чистоту вокала, когда вы слушаете музыку.

Технология виртуального расширения звукового поля обеспечивает объемное звучание и создает эффект присутствия.

В отличие от телевизора, который любой контент воспроизводит с одинаковыми настройками изображения и звука, HUAWEI Vision S умеет определять характер видеоряда. При этом интеллектуальные алгоритмы меняют настройки для оптимального просмотра. Например, если вы решили посмотреть фильм, то устройство мгновенно переключится в режим «Кино», и вы перенесетесь в атмосферу домашнего кинотеатра.

Кстати, когда экран выключен, HUAWEI Vision S можно использовать в качестве колонки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

— Смарт-экраны HUAWEI Vision S построены на основе интеллектуальных чипсетов. В их состав входят 4-ядерный процессор и 4-ядерный графический модуль.

— Оперативная память 3 ГБ, емкость накопителя 32 ГБ.

— Операционная система HarmonyOS 2.0.

ЦЕНА ВОПРОСА

2 июля устройство появится в открытой продаже в официальных магазинах HUAWEI и магазинах-партнёрах.

Первое время при покупке экранов будет действовать специальная цена.

— HUAWEI Vision S с диагональю 55 дюймов - 59 990 рублей.

— HUAWEI Vision S с диагональю 65 дюймов - 89 990 рублей