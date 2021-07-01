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Происшествия1 июля 2021 15:10

Видео задержания террористов, готовивших теракты в Астрахани и Москве, опубликовано ФСБ

Один из членов террористической группы оказал сопротивление и был нейтрализован
Александр БОЙКОАлександр БОЙКО
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Видео задержания террористов, готовивших теракты в Астрахани и Москве, опубликовано ФСБ

Видео задержания террористов, готовивших теракты в Астрахани и Москве, опубликовано ФСБ

Сотрудники Федеральной службой безопасности РФ предотвратили подготовку терактов членами запрещенной на территории России международной террористической организации «Исламское государство».

- Действуя по указанию главарей террористической структуры, двое граждан России планировали одновременное нападение на жителей Москвы и Астраханской области с применением огнестрельного и холодного оружия в местах массового скопления людей, - сообщили в ФСБ России.

Сотрудники Федеральной службой безопасности РФ предотвратили подготовку терактов членами запрещенной на территории России международной террористической организации «Исламское государство».

Сотрудники Федеральной службой безопасности РФ предотвратили подготовку терактов членами запрещенной на территории России международной террористической организации «Исламское государство».

В Астраханской области один из террористов оказал вооруженное сопротивление и ответным огнем был нейтрализован спецназом ФСБ России. Второй участник ячейки задержан в Москве. При задержании бандитов сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали.

Один из членов террористической группы оказал сопротивление и был нейтрализован

Один из членов террористической группы оказал сопротивление и был нейтрализован

Во время обысков у задержанных нашли и изъяли: автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы, оборонительную гранату Ф-1, а также религиозно-экстремистскую литературу.

С задержанными проводятся следственные действия.

Видео о задержании членов запрещенной на территории РФ международной террористической ораганизации в Астарахани и Москве
ТерроризмПроисшествия: ЧП