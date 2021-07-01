Видео задержания террористов, готовивших теракты в Астрахани и Москве, опубликовано ФСБ

Сотрудники Федеральной службой безопасности РФ предотвратили подготовку терактов членами запрещенной на территории России международной террористической организации «Исламское государство».

- Действуя по указанию главарей террористической структуры, двое граждан России планировали одновременное нападение на жителей Москвы и Астраханской области с применением огнестрельного и холодного оружия в местах массового скопления людей, - сообщили в ФСБ России.

Сотрудники Федеральной службой безопасности РФ предотвратили подготовку терактов членами запрещенной на территории России международной террористической организации «Исламское государство».

В Астраханской области один из террористов оказал вооруженное сопротивление и ответным огнем был нейтрализован спецназом ФСБ России. Второй участник ячейки задержан в Москве. При задержании бандитов сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали.

Один из членов террористической группы оказал сопротивление и был нейтрализован

Во время обысков у задержанных нашли и изъяли: автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы, оборонительную гранату Ф-1, а также религиозно-экстремистскую литературу.

С задержанными проводятся следственные действия.