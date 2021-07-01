«Твой ход! Пешеход»: В России запустили новый социальный проект по безопасности дорожного движения

В России стартовал новый проект «Твой ход! Пешеход»: он поможет сделать наши улицы более безопасными за счет повышения сознательности всех участников дорожного движения – и водителей, и пешеходов. Социальную кампанию организовала Госавтоинспекция России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Поддержку акции оказывают Министерство просвещения РФ и Минтранс России. В чем особенность новой социальной кампании, и кто к ней может присоединиться, организаторы рассказали 30 июня на пресс-конференции, посвященной старту проекта «Твой ход! Пешеход».

В 2020 году число ДТП с участием пешеходов снизилось на 18,4% по сравнению с предыдущим годом. По словам заместителя начальника ГУОБДД МВД России Олега Понарьина, на ситуацию во многом повлияли ограничения, связанные с пандемией COVID-19. Но главное – пешеходы стали гораздо более дисциплинированными. В целом число погибших и пострадавших на дорогах России за последние 10 лет сократилось вдвое. Однако в 15 регионах ситуация по-прежнему остается тревожной. В рейтинге субъектов РФ, где отмечается самое высокое число ДТП с участием пешеходов, - Архангельская, Астраханская, Владимирская, Вологодская, Калининградская, Магаданская, Омская, Пензенская, Тверская, Ярославская области, Бурятия, Мордовия, Северная Осетия, Севастополь, Ямало-Ненецкий АО.

- Пешеходы - наиболее уязвимая категория участников дорожного движения. Тяжесть последствий наездов на пешеходов - 12 погибших на 100 пострадавших. Это больше, чем средняя тяжесть последствий от всех ДТП, - подчеркнул Олег Понарьин.

Чаще всего трагедии с пешеходами на дорогах случаются из-за незнания ими правил дорожного движения, неспособности оценивать опасность и правильно реагировать в критической ситуации. Новый проект «Твой ход! Пешеход» должен повысить грамотность людей на улицах. Его главная цель – показать россиянам, что знание правил дорожного движения – это непременное условие их безопасности и свободы.

В рамках кампании в каждом из регионов-участников проведут около 180 обучающих мероприятий. Они пройдут в формате тренингов, семинаров, консультаций, игр и позволят людям освежить в памяти правила дорожного движения. Особый акцент будет сделан на образовательных занятиях для детей, которые в период летних каникул проводят много времени на улицах. Для ребят и педагогов, преподающих основы безопасности дорожного движения, пройдут мероприятия в образовательных организациях регионов.

- Мы всегда поддерживаем такие социальные кампании, - рассказала заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения России Юлия Костыряченко. – Для достижения поставленной цели – воспитать внутреннюю культуру поведения у каждого ребенка – уроков в школе и занятий в детском саду недостаточно. Необходимо на эмоциональном уровне вызвать искренний интерес детей.

По ее мнению, проведение таких адресных акций поможет детям изучить правила безопасного поведения на дорогах с нужной стороны.

Еще одна «группа риска» на дорогах – пешеходы старшего возраста. Им тоже напомнят о правилах безопасности дорожного движения и о том, что на улицах они должны служить примером для своих маленьких спутников.

- Сегодня в Российской Федерации идет огромная работа по возвращению воспитания в систему образования. Министерство просвещения, Госавтоинспекция уделяют этой теме огромное внимание, изо дня в день по всей стране взаимодействуя с педагогами, воспитателями, родителями, - отметила директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, заместитель председателя Общественного совета при Министерстве транспорта России Наталья Агре. - Я уверена, что нам удастся систематизировать эту работу и сделать ее непрерывной, чтобы участник дорожного движения рос, заботясь о своей безопасности и безопасности своих близких. Это одно из основополагающих качеств гражданина Российской Федерации.

Проект «Твой ход! Пешеход» рассчитан на людей всех возрастов и социальных групп. Ведь водитель или пассажир в любой момент могут стать пешеходами. И не факт, что в этом статусе они твердо знают, как правильно вести себя на дорогах.

- Основная ключевая причина наездов на пешеходов, согласно социологическому исследованию - это незнание элементарных норм безопасного поведения в дорожной среде, - пояснила директор по проектной работе экспертного центра «Движение без опасности» Валентина Кульбицкая.

Опрос показал: 62 % людей уверены в том, что могут переходить дорогу где угодно вне зоны пешеходного перехода, если поблизости они не видят автомобилей. Еще 85% респондентов признались, что опасаются пересекать дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По словам Валентины Кульбицкой, это очень тревожная статистика.

Социальный проект «Твой ход! Пешеход» не только снимет все вопросы о том, как правильно вести себя на проезжей части, но и поможет пешеходам впредь не теряться в любой возможной ситуации. Эксперты расскажут о том, для чего нужно носить световозвращающие элементы, опровергнут опасные заблуждения и развенчают мифы, толкающие людей на непредсказуемые поступки.

- Мы обучаем людей, напоминаем, информируем, даем знания и говорим, а теперь твой ход - пешеход! – отметила Валентина Кульбицкая.

Мероприятия социального проекта пройдут в 15 регионах России: Астраханской, Владимирской, Вологодской, Архангельской, Тверской, Ярославской, Калининградской, Магаданской, Омской, Пензенской областях, в Севастополе, Бурятии, Мордовии, Северной Осетии-Алании и Ямало-Ненецком автономном округе. Планируется, что часть занятий пройдет в онлайн формате.