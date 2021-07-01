Мелодрама "Без тебя": Сирота спасет мир

Анастасия Акатова в сериале «Без тебя». Фото: кадр из фильма

Для одних Астра - это цветок, для других - марка автомобиля, а для героини нового мини-сериала "Без тебя" - имя. Имя необычное, как, впрочем, и сама девушка. Выросшая в детском доме, Астра при любой возможности демонстрирует дерзкий и независимый характер, ну и образ жизни ведет соответствующий - гоняет на мотоцикле, носит кожаные куртки-косухи. Но матерый зритель, разумеется, сразу поймет, что под колючей оболочкой скрывается хрупкая душа, изголодавшаяся по теплу и ласке. Но где ее взять, если детдомовское воспитание приучило девушку никому не доверять?

У сценаристов на этот случай прибережен козырь: в жизнь Астры неожиданно врывается ее сводная сестра Лика. У Лики, в отличие от Астры, есть родители: пусть и приемные , зато обеспеченные, делающие жизнь дочери счастливой и беззаботной.

Все накопленные за годы одиночества эмоции Астра выплескивает на Лику, полагая, что и ее жизнь благодаря появлению сестры изменится к лучшему. И в какой-то степени она права: перемены неизбежны, вот только окрашены они будут в траурные цвета - Лика внезапно накладывает на себя руки. Во всяком случае, такова официальная версия, но Астра в нее не верит. Она пробует докопаться до истины, не подозревая, что скоро ее саму объявят главной виновницей смерти Лики...

Канал "Россия", бесперебойно штампующий мелодрамы о девичьих страданиях, практически не дает зрителям опомнится - одна душещипательная история следует за другой. Злоключения Астры предстанут перед нами в привычном субботнем формате - все четыре серии новой мелодрамы мы увидим за один день. Поражать широчайшим диапазоном своих актерских способностей в этот долгий и слезоточивый вечер нас будет Анастасия Акатова, знакомая публике по сериалам "Иванько" и "Гости из прошлого" - именно этой 29-летней артистке досталась роль Астры. Также в сериале снимались Арина Постникова, Роман Маякин, Дмитрий Шевченко, Кирилл Ковбас и другие хорошо знакомые фанатам отечественного "телемыла" актеры.

Россия 1

"Без тебя"

3 июля

21.00