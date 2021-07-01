«Мосинжпроект» начинает участвовать в проектах развития метро в Турции, Израиле и Саудовской Аравии

Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» начинает продвижение на международные рынки метростроения. Об этом сегодня, 1 июля, сообщил генеральный директор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов на десятом Московском урбанистическом форуме. Компания выступает оператором программы развития московского метро, эксклюзивным партнером МУФ 2021.

«Сегодня «Мосинжпроект» делает первые практические шаги по продвижению своих инжиниринговых услуг на мировые рынки, - рассказал Юрий Кравцов. - Совместно с крупными российскими и международными партнерами проходит предквалификационный отбор для участия в перспективных проектах развития метрополитена в Турции, Израиле, Узбекистане, Саудовской Аравии».

По его словам, за годы работы специалисты «Мосинжпроекта» накопили уникальный опыт подземного строительства в условиях густонаселенного мегаполиса со сложной геологией. Эти компетенции ставят компанию в один ряд с мировыми инжиниринговыми компаниями-лидерами в области тоннелепроходческих строительных технологий.

«Участие «Мосинжпроекта» в зарубежных проектах развития метро совместно с зарекомендовавшими себя на мировых рынках инжиниринговыми партнерами даст синергетический эффект для дальнейшего технологического развития компании и повышения эффективности ее работы», — подчеркнул Юрий Кравцов.

Напомним, за последние десять лет с участием инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» в Москве открылись более 105 километров новых линий метро, 51 станция метро и 11 электродепо.

Ранее заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв сообщал, что холдинг «Мосинжпроект» может выступить подрядчиком по проектированию и строительству станций метро в других странах мира.

«Холдинг «Мосинжпроект» ранее планировали участвовать в совместных проектах строительства метро в других странах, - отметил заммэра. - Эти планы остаются в силе, компания будет участвовать в тендерах».