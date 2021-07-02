Анекдоты: Обожаю читать гороскопы. Это единственное место, где у меня есть деньги, путешествия и идеальные отношения

- Какая у тебя интересная татуировка на ноге! Что она означает?

- Это варикоз.

* * *

- Сегодня увидела, как девочка лет 15 покупает омолаживающий крем. Ну вообще! Мне тогда на пенсию пора!

- Может, ей 40, просто крем хороший...

* * *

Увидев, как папа целует соседку, Вася сразу представил, какой будет у него новый велосипед.

* * *

- Никогда не понимал стремления людей фоткаться на фоне каких-то развалин и недостроек!

- Это Парфенон и Колизей!

- И что?

* * *

- Порекомендуйте книгу, над которой вы рыдали.

- «Математика», четвертый класс.

* * *

- Петрович, какие у тебя круглые розовые щеки после отпуска! Ты, наверное, очень хорошо питался?

- Нет, мне приходилось каждый день надувать резиновый матрас для жены и тещи.

* * *

Поражает не сама наглость, а возможности, которые она открывает.

* * *

30 лет и 3 года лежал Илья Муромец на теплой печи. А потом, когда пришла квитанция за тепло за все это время, он взял меч и пошел в управляющую компанию.

* * *

Нет никаких оснований для беспокойства за судьбу рубля.

Он как стоил 100 копеек, так и будет стоить.

Гарантия 100%.

* * *

- Серега, чё такой хмурый?

- Да вот, Витек, мне гаишники фото прислали, вышло хорошо, но... фотки у них дорогие.

* * *

Съезд учителей математики закончился дракой. Чего-то не поделили.

* * *

- Свидетель, вы утверждаете, что видели, как обвиняемый выстрелил в свою жертву три раза. Как далеко вы находились от места нападения?

- При первом выстреле или при третьем?

- А какая разница?!

- С полкилометра…

* * *

Хит продаж - «Часы с чекушкой».

Каждый час вместо кукушки выезжает рюмка с 50 граммами коньяка.

* * *

- Я не пользуюсь успехом у женщин...

- Чего ты врешь-то? Вокруг тебя бабы так и вьются!

- Нет, ну успех-то, конечно, есть. Но говорю же: я им не пользуюсь.