Анекдоты: Обожаю читать гороскопы. Это единственное место, где у меня есть деньги, путешествия и идеальные отношения

- Какая у тебя интересная татуировка на ноге! Что она означает?
- Это варикоз.
* * *
- Сегодня увидела, как девочка лет 15 покупает омолаживающий крем. Ну вообще! Мне тогда на пенсию пора!
- Может, ей 40, просто крем хороший...
* * *
Увидев, как папа целует соседку, Вася сразу представил, какой будет у него новый велосипед.
* * *
- Никогда не понимал стремления людей фоткаться на фоне каких-то развалин и недостроек!
- Это Парфенон и Колизей!
- И что?
* * *
- Порекомендуйте книгу, над которой вы рыдали.
- «Математика», четвертый класс.
* * *
- Петрович, какие у тебя круглые розовые щеки после отпуска! Ты, наверное, очень хорошо питался?
- Нет, мне приходилось каждый день надувать резиновый матрас для жены и тещи.
* * *
Поражает не сама наглость, а возможности, которые она открывает.
* * *
30 лет и 3 года лежал Илья Муромец на теплой печи. А потом, когда пришла квитанция за тепло за все это время, он взял меч и пошел в управляющую компанию.
* * *
Нет никаких оснований для беспокойства за судьбу рубля.
Он как стоил 100 копеек, так и будет стоить.
Гарантия 100%.
* * *
- Серега, чё такой хмурый?
- Да вот, Витек, мне гаишники фото прислали, вышло хорошо, но... фотки у них дорогие.
* * *
Съезд учителей математики закончился дракой. Чего-то не поделили.
* * *
- Свидетель, вы утверждаете, что видели, как обвиняемый выстрелил в свою жертву три раза. Как далеко вы находились от места нападения?
- При первом выстреле или при третьем?
- А какая разница?!
- С полкилометра…
* * *
Хит продаж - «Часы с чекушкой».
Каждый час вместо кукушки выезжает рюмка с 50 граммами коньяка.
* * *
- Я не пользуюсь успехом у женщин...
- Чего ты врешь-то? Вокруг тебя бабы так и вьются!
- Нет, ну успех-то, конечно, есть. Но говорю же: я им не пользуюсь.