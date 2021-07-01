Антон Кульбачевский: Москва адаптируется к климатическим рискам

Огромную роль в противостоянии климатическим угрозам играют естественные экосистемы Москвы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Одна из актуальных тем обсуждения - климатические стратегии городов-суперзвезд. О том, какие экологические приоритеты ставят сегодня перед собой мировые столицы, и какие современные модели «зеленой повестки» реализует Москва, рассказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

По его словам, на сегодняшний день Москва, как и другие города-лидеры устойчивого развития, придерживается схожих стратегий, в частности – в сфере снижения потребления энергоресурсов.

Добиться этого можно, например, благодаря внедрению инновационных технологий. Не менее важна и экологичная мобильность: люди должны передвигаться по городу быстро и удобно, причиняя минимальный вред окружающей среде, широко используя общественный транспорт, электромобили и велосипедную инфраструктуру.

Необходимы и глобальные климатические действия, такие, как комплексные меры по снижению выбросов парниковых газов и сохранение естественной природы, озеленение городских пространств и улучшения качества среды мегаполисов.

«Мы увеличили в 2,5 раза территорию города, увеличили объемы недвижимости, при этом ежегодно сокращаем выбросы парниковых газов. Мы их снизили уже на 25% от уровня 1990 года, у нас есть заделы, чтобы дальше двигаться в этом направлении», - подчеркнул Кульбачевский. Москва считается активным участником коалиции крупнейших и наиболее экономически сильных городов, отметил он. Она успешно реализует современные модели развития по всем приоритетам «зеленой повестки».

«Климатические риски влекут за собой действия. Мы действуем в двух направлениях – это адаптация городского хозяйства и, естественно, решение глобальной планетарной проблемы - снижение выбросов парниковых газов, - сказал Антон Кульбачевский. - По адаптации мы начали работу примерно 5-6 лет назад, для всех отраслей экономики городского хозяйства мы посчитали, какие отрасли наиболее уязвимы, посчитали все эти уязвимости, соизмерили стоимость адаптационных мер, а также те деньги, которые мы направим на реабилитацию, устранение последствий тех или иных явлений».

Эта работа всесторонне затрагивает отрасли транспорта, энергетики, дорожного хозяйства, строительства, зеленых насаждений и здоровья населения.

Огромную роль в противостоянии климатическим угрозам играют естественные экосистемы Москвы.

«Роль естественных экосистем в снижении воздействия на климат в столице РФ очень неплохо отработана. 34% территории Москвы, это - особо охраняемые природные территории, которыми мы гордимся. Это, наверное, единственный мегаполис мира, в котором есть такой статус, именно заповедный. На них запрещено что-либо делать, мы сохраняем естественные биотопы - луга, девственные леса, в том числе водо-болотные угодья. В прошлом году мы создали ещё 26 таких территорий - увеличили площадь с 17 тысяч гектаров до 19 тысяч. В этом году планируем создать ещё восемь», - резюмировал глава экологического ведомства.