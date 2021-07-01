Дмитрий Мезенцев - о VIII форуме регионов России и Белоруссии: Очень напряженная работа, плюс 20 соглашении и контрактов на 800 миллионов долларов

Дмитрии Мезенцев Фото: предоставлено пресс-службой

- ...Дмитрий Федорович, интересные цифры и фразы прозвучали в выступлении Владимира Путина в четверг, 1 июля, на форуме регионов России и Белоруссии в Москве. Он сказал, что наша страна является главным зарубежным инвестором в республике Беларусь – это 30% иностранных инвестиций .

- Он не ошибается никогда.

- Да.

- Тем более, в той системе отношении , которую Владимир Владимирович Путин обозначил, как систему отношении с братской странной .

- Скажите, а вот когда Президент России говорит, что на белорусском рынке работает около 2400 российских компании и на Россию приходится почти половина внешней торговли Белоруссии, - это имеется в виду межрегиональное сотрудничество или - на уровне Союза? Или здесь нельзя разделить все это?

- Нет, здесь не надо, невозможно разделить. Потому что есть совместные предприятия, есть тот бизнес, где та или иная доля у российского партнера или инвестора.

Есть предприятия малого бизнеса, которые тоже развиваются с поддержкой, при участии и российских партнеров и коллег. И российских средств.

Эта цифра абсолютно точная. Она еще раз показывает масштаб взаимодействия.

- Скажите, пожалуйста, а Дмитрии Федорович Мезенцев – госсекретарь политического Союза России и Белоруссии? Или - госсекретарь экономического Союза России и Белоруссии?

- Александр, в тех документах, которые определяют заботы, обязанности государственного секретаря, все очень четко прописано. Если вы так ставите вопрос, хочу вам сказать, что весь коллектив Постоянного комитета (Союзного государства. - А.Г.), работающий именно в Москве на постоянной же основе, и в Минске на такой же основе, состоящий из граждан России и граждан Белоруссии...

Так вот, весь наш коллектив очень хочет быть максимально включенным в экономическую и интеграционную повестку. Стремится быть активным соучастником парламентского, регионального взаимодействия.

И даже то, что мы, по приглашению Валентины Ивановны Матвиенко, были так погружены в работу VIII форума регионов, - это подтверждает и наше желание внести свои вклад в развитие российско-белорусских отношении и, конечно, поддерживать те инициативы, которые выдвигаются на десятках площадок, с трибун в ходе встреч, семинаров, симпозиумов.

Но - и наше общение. Ведь система отношении не определяется только работой десятков функционеров, их взаимодействия, деятельностью представителей региональной , муниципальной власти, бизнеса. Это - более широкая линейка. И совершенно понятно то, что сегодня мы вновь, по итогам трех дней работы форума, видим подтверждение этого...

- А вот еще сегодня звучало и в выступлениях, прежде всего, в обращениях Владимира Путина и Александра Лукашенко, что идет такая активная и неустанная работа по согласованию унификации законодательства наших стран в самых разных областях, в том числе, в налоговой и таможенной . А что, до этого такого не было? Или мы созрели уже до таких решений...

- Вы знаете хорошо, и внимательный наблюдатель тоже отслеживал ход того диалога, который шел в системе отношении наших правительств с декабря 2018 года по так называемым дорожным картам...

Сегодня стороны определили документы более масштабные, глубокие и наиболее соответствующие реалиям. И то, что значительная часть союзных программ - из всего пакета - уже согласована сегодня сторонами и идет работа на финишной прямой , в том числе, по взаимодействию налоговых и таможенных служб...

Это говорит о том, что сегодня значимость, актуальность экономической интеграции иная, чем это было еще три, пять, десять лет назад. Сегодня многое сделали правительства России и Белоруссии. Мы видим, как в диалоге Михаила Владимировича Мишустина и Романа Александровича Головченко (премьер Белоруссии. - А.Г.) обсуждаются очень значимые вопросы для того, чтобы потенциалы наших экономик были более тесно объединены. И главная цель здесь - чтобы мы вместе становились более конкурентоспособными.

Президент России дал очень объемную картину системы наших отношении , обозначив перспективу и те направления, где есть реальное движение. Но все это - не ради каких-то бумаг, каких-то документов. Это все - ради людей , ради достатка сотен тысяч семей белорусов и россиян. Для того, чтобы наши сближение было не только на страницах «Комсомольской правды» или в радиоэфире вашей радиостанции. Чтобы это подкреплялось реальной выгодой , пониманием чувства партнерства, товарищества, взаимовыручки.

Много разговоров: кто мы друг для друга? Братья? Партнеры? Союзники? Эти разговоры, может быть, и обоснованы, но, по сути своей , это принципиально не отменяет и не отзывает стратегию наших отношении . Она подтверждена многократно, в том числе, сегодня выступлением Владимира Владимировича Путина и Александра Григорьевича Лукашенко, выступлением Валентины Ивановны Матвиенко и Натальи Ивановны Кочановой (председатель Совета республики - верхней палаты - Национального собрания Белоруссии. - А.Г.), выступлением всех авторитетных участников форума, которые говорили очень предметно, выдвигая и очень предметные вопросы.

В том числе, и ваш покорный слуга постарался так же ряд предложении выдвинуть.

- Вы и сегодня говорили, и раньше, и завтра будете говорить, что у нас ориентир – общая промышленная, сельскохозяйственная и цифровая политика.

- Я бы добавил ориентиры по десяткам других направлении , в том числе, - в сфере гуманитарного взаимодействия, которое трудно измерить.

И я у вас хочу спросить, а как померить те чувства, которые мы пережили все 21 и 22 июня этого года? Через 80 лет после начала Великой Отечественной войны, после удара немецких войск, в том числе, по Брестской крепости. Особенно - когда ты стоишь у Мемориала, где земля буквально полита кровью защитников этой цитадели. И ты понимаешь, что они пережили, стараешься понять...

- И Ржев, конечно, мы с вами всегда вспоминаем. Вернее, мы про него и не забывали.

- Это ведь еще и повод для великих литераторов – положить на бумагу свои раздумья о том, что пережил советский народ в 41-и - 45-м годах.

- А вот завершающий вопрос. Каков итог трехдневной работы форума регионов. Сколько в себя документов или проектов, контрактов включает этот вот солидный пакет, который стал итогом форума? Может, его оценить в рублях?

- Более двадцати соглашении и контрактов, но объявлялось, что это будет цифра, соразмерная 800 миллионам долларов.

- Это очень хороший результат.

- Да. Да. Но вот я скажу вам. Форум сегодня наследует эстафету форума в Петербурге, который блестяще прошел под председательством Валентины Ивановны Матвиенко, форума, который проходил в Минске в прошлом году. И мы видим, что год от года увеличивается объем тех средств, которые закрепляются в контрактах, которые подписывают главы субъектов Федерации и руководители областей Белоруссии. Это тоже ради людей . Не контракты ради контрактов, не расходы и инвестиции ради инвестиций, это вклад в развитие экономики. Это - вопрос, с которого вы начали, что Россия является абсолютным лидером среди партнеров Белоруссии по вложениям…

- Это не я начал. Это президент наш.

- Нет, в нашем диалоге с этого начали, я хорошо помню.

- А банкет у вас будет? Или - был?

- Нет, форум отличает только деловая повестка.

- Понял. Очень интересный разговор. Я не буду ничего сокращать.

- Я могу сократить?

- Не стоит, Дмитрии Федорович, все интересно.

- Ну, тогда - вам виднее.

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