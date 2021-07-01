Еще один доклад: американцы и британцы снова обвинили российские спецслужбы в кибератаках

Целями кибератак, как говорится в докладе, уже стали сотни американских и международных структур, включая американские правительственные и военные ведомства Фото: Shutterstock

Американские спецслужбы в лице АНБ, ФБР и DHS совместно с британской разведкой опубликовали очередной доклад, в котором обвинили Главное разведывательное управление (ГРУ) России в многочисленных кибератаках.

В докладе говорится, что атаки совершались группировкой хакеров, известной как Fancy Bear. Авторы документа утверждают, что Fancy Bear якобы является подразделением ГРУ.

- Эти атаки почти наверняка еще продолжаются. – говорится в докладе. – Такая грубая сила помогает хакерам получать доступ к защищенным данным и идентифицировать действующие учетные записи, которые затем могут использоваться для различных целей.

Эту красиво изложенное, но не подтвержденное ничем умозаключение попытался уверенно дублировать директор по кибербезопасности АНБ Роб Джойс: «Эта длительная кампания грубой силы для сбора учетных данных, вероятно, продолжается в глобальном масштабе».

Целями кибератак, как говорится в докладе, уже стали сотни американских и международных структур, включая американские правительственные и военные ведомства, пишет Forebs.

Наиболее разумной частью доклада являются его разделы, в которых содержатся рекомендации по ограждению от кибервзломов.

Это далеко не первое голословное обвинение в кибератаках, якобы производимых российскими спецслужбами. Каждый раз Москва официально отвергала обвинения подобного рода. Более того, неоднократно напоминала, что первой выдвигала аналогичные претензии в адрес Вашингтона. Таких обращений в американские госструктуры Россия направила в количестве более 40 штук. В них сообщалось о подтвержденных кибератаках, производимых из США на компьютерные системы, расположенные на территории нашей страны.