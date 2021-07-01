Книги для тех, кто хочет заработать на хобби

Мы предлагаем подборку книг издательства «Комсомольская правда», которые сделают это лето ещё более запоминающимся Фото: Shutterstock

Именно летом мы больше всего склонны к творческим кулинарным экспериментам. Оно и понятно: вокруг столько вкусного, да и свободного времени побольше.

Мы предлагаем подборку книг издательства «Комсомольская правда», которые сделают это лето ещё более запоминающимся, а возможно, помогут начать свое дело.

«Пеки как мастер»

Если знать основы кулинарии, то любые сложные рецепты по плечу. Автор книги Оксана Березовикова начинает с азов. Она рассказывает, как выбрать сырье, какое стоит использовать, а от какого отказаться; сколько взять продуктов, а потом переходит к процессам посложнее - как замесить тесто, как выпекать, как делать кремы и украшать выпечку.

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«Магия бисквита»

Тссс! Это практически секретный сборник самых проверенных и самых крутых рецептов, из тех, что не стыдно передать по наследству. У обладателя заветной книги обязательно получатся удивительно нежные, вкусные торты.

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«Букетный период»

Это вовсе не про свидания! Это про красоту, которую можно сделать своими руками. Наверняка, многие видели удивительные букеты из конфет, фруктов, овощей? Это искусство называется фудстилистикой. Книга пошагово научит делать подобные шедевры своими руками.

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«Школа юного кондитера»

«Юный кондитер» — это автор книги Алена Аракчеева: свою кулинарную школу она открыла, ещё учась в школе. Причём, Алена учит готовить вовсе не простые вещи, а самые настоящие кулинарные шедевры. С каждой страницей рецепты становятся все изысканнее и все сложнее, а мастерство читателя все выше!

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Эти книги позволят с удовольствием освоить новое для себя хобби буквально с нуля, а при должном усердии превратить его в бизнес.

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