Россияне ответили, что их бесит на работе

Вопрос дня: А вас что бесит, когда трудитесь? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Эдуард БОЯКОВ, директор МХАТа:

- Работа творческого человека - это постоянные форс-мажоры. Меня раздражает моя несобранность, то, что я отвлекаюсь на всякую чепуху.

Олег СИРОТА, фермер, сыровар:

- Больше всего бесит пьянство! Вроде работает человек, работает. А потом начинает бухать - мы его выгоняем, и он жизнь рушит себе, другим. Самое страшное летом - это забухавший тракторист!

Глеб ПЬЯНЫХ, ведущий youtube-канала «Дом за год»:

- Я строю загородные дома. Меня бесит необязательность людей. Рабочие могут взяться за строительство, но потом передумать и уехать. А заказчики могут придумать одну отделку дома, а потом передумать и заказать… золотые унитазы.

Герман КЛИМЕНКО, председатель совета Фонда развития цифровой экономики:

- Провода. Я не знаю, как получается у других содержать стол в аккуратности. У меня два компьютера, камера, хранилище, часы, айпад, айфон и рядом принтер...

Иеромонах ФЕОДОРИТ (Сеньчуков), врач анестезиолог-реаниматолог:

- Ничего. Зарплата у нас на скорой неплохая (особенно сейчас), а бригада квалифицированная. Поэтому работаем дружно. Наверное, у нас единственная бригада на станции скорой помощи такая.

Екатерина СИВАНОВА, психолог:

- Меня раздражают коллеги, которые не платят налоги. И клиенты, которые задают сто вопросов о моих методах, назначают время, а потом сливаются.

Ильдар НИЗАМОВ, таксист:

- Больше всего раздражает, когда начинают намекать или напрямую оскорблять, называя нищим. Я уверен, что родители таких пассажиров тоже были из рабочего класса.

Илья НАЛИМОВ, эксперт по трудоустройству:

- Страх быть уволенным. И когда громко хрустят за рабочим столом.

Валентин, читатель сайта KP.RU:

- Когда начальство не ценит и не замечает твою работу.

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