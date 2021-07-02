Выставка «Улица Дальнего Востока» пройдет во Владивостоке 2–7 сентября

Фото фонда Росконгресс

В Москве по поручению зампреда правительства России – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева состоялось совещание о подготовке выставки «Улица Дальнего Востока» в рамках VI Восточного экономического форума.

В нем приняли участие представители полпредства Президента России в ДФО, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, субъектов Дальневосточного федерального округа и Фонда Росконгресс.

«Мероприятия Восточного экономического форума – это представление Дальнего Востока на российском и международном уровнях. За пять лет проведения выставка «Улица Дальнего Востока» по праву стала настоящей жемчужиной Форума. Эта экспозиция открывает участникам и гостям ВЭФ инвестиционный, экономический и культурный потенциал регионов Дальнего Востока», – отметил заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в ДФО Денис Андреев.

Выставка «Улица Дальнего Востока» будет открыта на набережной бухты Аякс кампуса ДВФУ 2 – 7 сентября. На ней будут представлены уникальные особенности одиннадцати регионов Дальнего Востока, их экономический потенциал, туристические возможности и культурные традиции. В этом году на выставке впервые откроется специальная зона, где пройдёт часть мероприятий деловой программы ВЭФ. Со 2 по 4 сентября выставку смогут посетить гости и участники ВЭФ, 5 – 7 сентября – все желающие. Организатор выставки – Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпредства Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

Как сообщил заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Восточного экономического форума Игорь Павлов, сейчас утверждаются концепции павильонов субъектов Дальнего Востока и федеральных органов исполнительной власти, прорабатываются спортивная и культурная программы выставки. Особое внимание при проведении выставки в этом году будет уделено соблюдению противоэпидемиологических мер.

«Другой возможности представить свой дальневосточный субъект для такого количества представителей руководства зарубежных стран, международного бизнеса, научных и общественных кругов просто нет. Пятый Восточный экономический форум посетили представители 65 стран мира. Выставка «Улица Дальнего Востока» – это возможность для регионов представить свою работу по социально-экономическому развитию территорий, когда губернаторы и жители могут показать, что они любят на своей земле, что планируют делать, какие перспективы видят», – ранее во время совещания с главами регионов подчеркивал Юрий Трутнев.