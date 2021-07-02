«Дождалась»: Елизавета Боярская воссоединилась с мужем после пяти месяцев разлуки

Елизавета Боярская и Максим Матвеев. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Елизавета Боярская опубликовала в своем Инстаграме совместную фотографию с мужем, актером Максимом Матвеевым и объявила, что дождалась его после пятимесячной разлуки. В своем посте дочь Михаила Боярского рассказала о специфике актерского труда, порой схожего с работой космонавтов или моряков дальнего плавания.

- Моряков, пилотов ждут из рейса. Ну не знаю, я своего дождалась со съёмок. 5 месяцев, между прочим, - рассказала Лиза.

Актриса поставила хэштег «Триггер 2», намекнув, что Максим снимался в продолжении нашумевшего сериала. И Елизавета, и Максим – востребованные актеры, неудивительно, что их рабочие графики загружены настолько, что они жили врозь на протяжении нескольких месяцев.

В конце прошлого года Матвеев распрощался с театральной карьерой. Максим ушел из театра Олега Табакова, в котором он служил 16 лет - с 2004-го по 2020 год. По словам Елизаветы Боярской, у мужа сейчас настолько много предложений о съемках в кино, что он просто физически не смог бы совмещать работу на сцене и на съемочной площадке.

Елизавета Боярская воссоединилась с мужем после пяти месяцев разлуки. Фото: Инстаграм.

- Это его выбор, и я его уважаю, - рассказывала актриса. – У Максима сейчас очень насыщенная киножизнь. Интересные роли и предложения. Зная, что такое театр, какая это ответственность, и сколько обязательств, я с трудом представляю, как бы он сводил графики. Когда ты сам себе хозяин, у тебя появляются совсем иные возможности. А для театрального артиста все правила жизни задает репертуар его театра, и все остальные уже подстраиваются.

Лиза отметила, что сама она никогда не смогла бы распрощаться с театром, ведь это – ее жизнь.

- От театра, в котором служу, зависима абсолютно, - призналась Боярская.

У Максима и Лизы двое детей. Старшему сыну звездной пары Андрею 9 лет, он учится в одной из школ Санкт-Петербурга. Актеры не стали выбирать для мальчика элитное учебное заведение, и остановились на простой школе в центре Северной столицы. Супруги выбирали между Москвой, где они в последнее время жили, и Санкт-Петербургом, где выросла Елизавета, и где живут ее родители – Михаил Боярский и Лариса Луппиан. В итоге они решили, что Андрей будет учиться в Питере. Младшему сыну пары Григорию два года.