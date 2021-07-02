Всего пять штук: британский инженер построил самую высокую башню из драже M&M`s

Представители Книги рекордов Гиннеса официально зафиксировали рекорд. Фото: YouTube

На то, чтобы войти в Книгу рекордов Гиннеса, у 23-летнего британского инженера-строителя Уилла Катбилла ушло пару часов.

Его достижение заключается в том, что он построил из сладких драже M&M`s самую высокую башню. Всего из пяти конфет, сообщает lepoint.fr.

- Это намного сложнее, чем кажется, - говорит Уилл. - Из-за округлой формы очень сложно уложить эти красочные драже друг на друга. Они постоянно скользят и падают. Если не верите, то попробуйте поставить друг на друга хотя бы три штуки.

Но представители Книги рекордов Гиннеса знают, каких усилий это стоило парню, поэтому они официально зафиксировали это событие.

- Я очень волновался, когда укладывал пятую конфетку, - вспоминает Уилл. – Моей мечтой было попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Каждый год покупал ее, перелистывал и думал - ну когда же мое имя будет в ней напечатано.

Предыдущий рекорд был установлен итальянцем Сильвио Сабба и австралийцем Бренданом Келби. Им удалось разместить четыре конфетки M&M`s друг над другом.

- Путь к рекорду занял у меня много времени, мы были в это время на карантине, - рассказывает новый рекордсмен. – Возможно, если вы захотите попробовать, то и у вас получится.