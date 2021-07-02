Итоги праймериз на выборах в Нью-Йорке оказались полны приписок

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Избирательный комитет Нью-Йорка заявил, что опубликованные ранее результаты праймериз являются недействительными, и голоса избирателей придется подсчитывать заново.

По сообщению избиркома, среди голосов оказались 135 тысяч «лишних», которые могут существенно изменить картину голосования.

Обычно перед самим голосованием проводится проверка системы, в ходе которой сканируются и подсчитываются голоса с тестовых бюллетеней.

Однако в этот раз из памяти компьютеров данные о тестовом голосовании удалить забыли, в результате появились 135 тысяч лишних голосов, сообщает foxnews.

При том, что разрыв между кандидатами от Демократической партии на пост мэра Нью-Йорка и другие городские должности составляет около 15 тысяч голосов, те, что сохранились в системе после проверки, могут существенным образом повлиять на результаты выборов. При этом положение не спасет даже подсчет бюллетеней, отправленных по почте.

В избиркоме извинились за свою ошибку и пообещали все исправить в самое ближайшее время. В то же время, конкретных сроков никто не называет.

45-й президент США Дональд Трамп отреагировал на неразбериху с подсчетом голосов на праймериз в Нью-Йорке, не упустив возможности напомнить о своей позиции по поводу гипотетических фальсификаций на выборах президента страны в 2020 году:

– Выборы мэра Нью-Йорка, хоть и являются позором и полным хаосом, все равно лучше и точнее президентских выборов-2020, в которых я принял участие.