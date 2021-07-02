Компанию Трампа обвинили в неуплате налогов

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Уголовный суд Манхэттена выдвинул обвинения руководству компании 45-го президента США Дональда Трампа. Trump Organization подозревают в уклонении от уплаты налогов, хищении имущества, подделке документов и мошенничестве.

Сам Трамп заявил, что обвинения в адрес его семейной компании ни что иное, как попытка демократов расправиться с ним лично и устранить в его лице опасного оппонента.

Вместе с тем, основная угроза на данный момент нависла не над политиком, а над топ-менеджером Trump Organization Алленом Вайссельбергом: если суд примет сторону обвинения, Вайссельбергу грозит провести в тюрьме до 15 лет.

Обвинение против компании утверждено большим жюри присяжных, а 73-летнего Вайссельберга, который в течение многих лет отвечал за финансы Trump Organization, доставили в суд в наручниках., сообщает BBC.

Копать под компанию Трампа начали задолго до окончания его президентских полномочий. Так, прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс-младший в 2018 году, расследуя заявление порнозвезды Сторми Дэниэлс, утверждавшей, что она получила $130 тысяч от Дональда Трампа за молчание об их интрижке, сообщил, что располагает информацией об уклонении от налогов, обмане страховых, завышении активов и прочих преступлениях со стороны руководства Trump Organization.

Кроме того, под прицел правоохранителей попали многочисленные бонусы и подарки, которые получало руководство компании Трампа, и с которых, по утверждению прокуратуры, не платились налоги.

В США расследование против Trump Organization (проще говоря, против самого Трампа) считают беспрецедентным хотя бы потому, что в последние два года традиционно конкурирующие между собой прокуратуры штата и Манхэттена объединили усилия в поисках доказательств виновности руководства компании.

Хотя самому экс-президенту и его сыновьям, официально управлявшим Trump Organization в последние годы, не предъявлено ни обвинений, Трамп объявил расследование продолжением «охоты на ведьм», затеянным с целью похоронить его как политическую фигуру.

В Белом доме комментировать информацию о расследовании отказались, заявив лишь, что налоги платить обязаны все.